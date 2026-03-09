La paciencia se terminó. Ni siquiera la victoria en el Estadio Monumental ante Colo Colo fue capaz de atenuar lo que a estas alturas parece inevitable: los hinchas de Universidad de Chile perdieron la paciencia con el técnico Francisco Meneghini.

Tras la eliminación temprana en Copa Sudamericana a manos de Palestino, se esperaba la reacción de las más de 20 mil almas presentes en el Estadio Nacional en el duelo con Universidad de Concepción para ver el trato de los fanáticos con “Paqui”.

Pues bien, con el pitazo final que decretó el empate por 1-1 ante el “Campanil”, la hinchada de la U perdió la paciencia y apuntó todos sus dardos contra Meneghini, con un canto al unísono de todo el Coliseo de Ñuñoa que pide su salida del club.

Lapidario cántico de hinchas de la U de Chile contra Meneghini

Durante el entretiempo ya se vislumbraba el disgusto de la parcialidad azul hacia el técnico, con pifias e insultos de todo tipo, incluso durante la primera parte desaprobando el desempeño del equipo. Aunque nada comparado con el término del cotejo.

En ese instante, Meneghini partió hacia el camarín sur del Estadio Nacional, bajo una lluvia de pifias y garabatos contra el estratega. Ya sin “Paqui” en cancha, y con el plantel despidiéndose de las más de 20 mil personas, se escuchó un sólo cántico.

“¡Oh… Paqui ya se va… Ya se va… Ya se va… Paqui ya se va…!“, fue el pedido de los hinchas a la dirigencia de Azul Azul. Al respecto, el propio estratega manifestó a TNT Sports que “entiendo la molestia de la gente, están en todo su derecho, no están conformes con lo que ven y los comprendo”.

