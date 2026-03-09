Universidad de Chile atraviesa un presente con más dudas que certezas. Francisco Meneghini suma más dudas que puntos, por lo que surgió la opción de César Vaccia como su reemplazo.

El Romántico Viajero ha tenido un inicio de temporada para el olvido, lejos de la lucha por la cima de la Liga de Primera y ya eliminados de la Copa Sudamericana, tras caer en la primera ronda contra Palestino. Cada vez son más las voces que piden la salida de Paqui.

Vaccia baja su candidatura

Ante los cuestionamientos que hay sobre Meneghini, día a día surgen candidatos para reemplazar al argentino. Uno de los últimos en salir al baile había sido César Vaccia, quien fue postulado por Tito Awad, reconocido hincha azul. Sin embargo, el propio oriundo de San Antonio bajó su candidatura.

“Le agradezco a Tito, que representa a mucha gente de la U, pero no. Confiemos en que la U gane y que Paqui encuentre el camino por el bien de la U, de los hinchas, de la institución”, indicó el bicampeón nacional con el Bulla a Bolavip.

Vaccia también ganó una Copa Chile con los Azules, por lo que es muy querido por los fanáticos del León, pero él descarta el volver a dirigirlos. “Me siento muy halagado, me genera una satisfacción, una cosa así. No el hecho de que pierda la U y alguien diga que me haga cargo, sino porque el Tito, que representa a tanta gente de la U, piensa que yo puedo volver“, remarcó.

César Vaccia ganó tres títulos en U. de Chile. Imagen: archivo

A los 73 años muchos pensarían que César Vaccia estaría en una plaza tirándole comida a las palomas, claro que no es la realidad del exitoso entrenador. Pese a no dirigir de manera “profesional” desde su trabajo en La Roja Sub 20 de 2011, cuenta que está más activo que nunca y con mucha pega.

“Estoy dando clases, estoy en la Conmebol. La gente no sabe, pero gracias a Dios sigo vigente en todo aspecto. Más allá de eso, no, le agradezco al Tito por pensar en mi y que le puedo hacer bien a la U”, cerró el histórico DT del Bulla.

