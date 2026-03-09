Igor Lichnovsky puso fin a su etapa en el América. El defensa formado en Universidad de Chile cerró su ciclo de tres temporadas en las águilas donde disputó 52 partidos oficiales y logró levantar cinco títulos, entre ellos tres títulos de la Liga MX.

En un emotivo video, el seleccionado nacional repasó su estadía en el cuadro más grande de México. “Recuerdo cuando llegué y dijeron la frase liberen a la bestia. Desde que debuté no me sentí como en América, en un club donde pude expresarme dentro y fuera de la cancha. Eso me permitió mostrar mi máximo nivel”, confesó emocionado el defensa de 32 años.

Pese a sus pasos por Necaxa, Cruz Azul y Tigres, Lichnovsky encontró su verdadera casa en el América. Por lo mismo recalcó que mantiene la fe intacta para una nueva etapa en el club.

“No cierro la opción de volver más adelante. Siempre me gusta dar mi opinión. Liderar el grupo y se me dio la oportunidad. Acá se respetó el espacio para ser escuchado y ser tomado en cuenta. Le quiero dar las gracias por lo compartido. Por lo que disfrutamos. Es un hasta pronto, me voy enamorado de México”, enfatizó.

Igor lo ganó todo en el América

La autocrítica de Igor Lichnovsky: ¿Segunda oportunidad en América?

Igor Lichnovsky mostró su lado más íntimo y hasta abordó las críticas que recibió en su minuto por su rendimiento y escándalos fuera de la cancha. “Siempre di el máximo. Si faltó algo, les pido disculpas. Me quedo con todo el cariño y los regalos.

Lo que logramos con América no fue fácil. Es un orgullo lo que conseguí con esa camiseta que usó Iván Zamorano, Reinaldo Navia y los chilenos históricos que pasaron por el club. Yo me dí la vuelta por Europa y haber hecho historia en América va a ser parte de mi vida”, agregó.

“Americanistas me despido. Saben que no soy el mejor ni el peor, diferente. Nos volveremos a reencontrar. Uno nunca quiere irse de donde fue feliz. Les deseo lo mejor, más campeonatos y más alegrías. Nos volveremos a reencontrar”, sentenció emocionado.

Cabe consignar que ahora Igor emigró hasta Europa en una nueva oportunidad en el viejo continente. Lichnovsky ahora milita en el Fatih Karagümrük SK de Turquía y lucha por no descender.

