El chileno Igor Lichnovsky pasa por tensos momentos en la Liga Mexicana, donde se reveló que el América está dispuesto a concretar su salida, incluso si tienen que desembolsar grandes sumas de dinero.

El jugador no tiene espacio en el equipo que dirige André Jardine y no sumará minutos con las Águilas en el Clausura 2026. Por lo que su estadía se ha convertido en un problema para el gigante mexicano que busca liberar un cupo extranjero, pero además desprenderse del salario millonario que cobra.

Ante esto, se reveló que las Águilas ya comenzaron las gestiones para sacar al chileno de la escuadra lo antes posible donde se negociará la rescisión de su contrato, según revela el sitio 364scores, donde le habrían ofrecido compensarle todo el 2026 con el fin de que salga de la escuadra.

La salida de Lichnovsky del América no será tan sencilla

El jugador tiene contrato vigente con la escuadra hasta junio del 2027 con opción de renovar por una temporada más, es decir, hasta 2028. Su rescisión tendría un costo de 2,5 millones de dólares, cifra que el América buscaría reducir.

Según revela el medio TVAzteca, Lichnovsky ya está enterado de la situación y su agente está a cargo de las negociaciones, pero hay una firme postura: Que se cumpla en su totalidad las compensaciones contractuales que firmó con el club.

La primera oferta que habría realizado el América habría sido insuficiente, por lo que las negociaciones se extendieron.

