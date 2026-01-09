Igor Lichnovsky, el jugador chileno que milita en el América, pasa por un tenso momento junto a las Águilas, ya que el club mexicano se encuentra en un proceso de reestructuración y él no es considerado por el DT para lo que será la nueva temporada, por lo que deberá buscar nuevo club.

“En la reinvención del equipo que quiero necesitamos mover a Igor para tener una contención más, ese fue el movimiento principal porque teníamos seis centrales y necesitamos centrocampistas”, explicó André Jardine.

Los clubes que buscan a Lichnovsky

El jugador chileno tiene contrato vigente con el América, pero como ya informó el DT, el jugador no tiene espacio en esta temporada, por lo que si quiere sumar minutos, deberá buscar nuevos rumbos.

Ante esto, se reveló que recientemente, distintos clubes se interesaron por fichar al jugador. León Lecanda de ESPN reveló que el futbolista recibió ofertas desde Necaxa, Pachuca y también algunos clubes de la MLS.

Sin embargo, añade que él jugador se negó a regresar a los Rayos y también llegar a la liga de Norteamericana porque no está dispuesto a cambiar sus pretensiones salariales.

El jugador también estuvo en el radar de U de Chile, club donde jugó al inicio de su carrera, pero no existió nada oficial hasta el momento.

La salida de Lichvnosky del América

En conversación con los medios, el DT del equipo señaló que el jugador chileno “es un gran futbolista, que tiene sus virtudes, pero hoy, por el elenco que tenemos y la introspección que hice, imaginando el equipo que quiero ver, llegué a la conclusión de que era muy importante sacar a un central. Hablé con él en las vacaciones; a veces toca dar las malas noticias”.