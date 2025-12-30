Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
TV chilena

“Ambos salían aún teniendo pareja”: hacen pebre fotos de seleccionado de Chile tras acusación de infidelidad

Tras separarse de su mujer y ser tildado de relación paralela en ese proceso, defensa nacional ahora luce su nuevo romance en redes sociales.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Polémicas imágenes del jugador chileno.
© Instagram.Polémicas imágenes del jugador chileno.

Polémica de aquellas para un experimentado jugador de la selección chilena. Se trata de Igor Lichnovsky, quien dio un remezón a la prensa rosa con su publicación en México.

Es que a poco de un año de separarse de Carolina Pérez, el jugador del América publicó enigmáticas fotos en sus redes sociales. Sin revelar el rostro de la mujer, los comentarios delataron que se trata de Cassandra Sánchez-Navarro.

La reconocida actriz local y el jugador chileno fueron acusados por la prensa mexicana de infidelidad en medio de la separación de ambos con sus respectivas parejas. Lichnovsky llevaba más de 10 años con la madre de sus dos hijas y hoy se muestra feliz con su nuevo amor.

Las fotos de la polémica y los furiosos comentarios

Tanto Cassandra Sánchez-Navarro como Igor Lichnovsky publicaron fotos en sus cuentas de Instagram, dejando en claro el romance. Pese a las directas acusaciones de infidelidad en el inicio, el jugador de Chile gritó a viva voz su amor con directa frase.

“Amar es dejar ser a alguien”, tecleó el nacido en U de Chile. Tras eso, la ola de comentarios no se hizo esperar. Si bien hubo algunas frases de apoyo, la mayoría fue para recordarles cómo partió la relación.

Publicidad

Todos sabemos que es @cassandra_gsn y que ambos salían aún teniendo pareja cada uno y ya después dejaron a sus ex parejas” fue uno de los comentarios. Otro, critica directamente diciendo “Cómo presumen al cuerno con tremendo mujerón que tenía”.

Problemas para U. de Chile: Pachuca se interesa en el fichaje de Igor Lichnovsky

ver también

Problemas para U. de Chile: Pachuca se interesa en el fichaje de Igor Lichnovsky

Lo que mal empieza, mal acaba”, disparó otro usuario de Instagram. Si bien el jugador no reveló el rostro de la actriz mexicana, ella sí subió un carrusel donde se vio a Igor Lichnovsky, desatando la polémica en México.

El post de Lichnovsky

Lee también
¡Bombazo! Cortés entierra a Colo Colo y parte al fútbol argentino
Colo Colo

¡Bombazo! Cortés entierra a Colo Colo y parte al fútbol argentino

¿Más que Colo Colo? La millonaria inversión de la U por los goles de Lucero
U de Chile

¿Más que Colo Colo? La millonaria inversión de la U por los goles de Lucero

Unión Española por fin celebra una en día que puede ser clave
Chile

Unión Española por fin celebra una en día que puede ser clave

Revelan negativa a José Antonio Kast para asumir el Mindep
Redsport

Revelan negativa a José Antonio Kast para asumir el Mindep

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo