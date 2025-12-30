Polémica de aquellas para un experimentado jugador de la selección chilena. Se trata de Igor Lichnovsky, quien dio un remezón a la prensa rosa con su publicación en México.

Es que a poco de un año de separarse de Carolina Pérez, el jugador del América publicó enigmáticas fotos en sus redes sociales. Sin revelar el rostro de la mujer, los comentarios delataron que se trata de Cassandra Sánchez-Navarro.

La reconocida actriz local y el jugador chileno fueron acusados por la prensa mexicana de infidelidad en medio de la separación de ambos con sus respectivas parejas. Lichnovsky llevaba más de 10 años con la madre de sus dos hijas y hoy se muestra feliz con su nuevo amor.

Las fotos de la polémica y los furiosos comentarios

Tanto Cassandra Sánchez-Navarro como Igor Lichnovsky publicaron fotos en sus cuentas de Instagram, dejando en claro el romance. Pese a las directas acusaciones de infidelidad en el inicio, el jugador de Chile gritó a viva voz su amor con directa frase.

“Amar es dejar ser a alguien”, tecleó el nacido en U de Chile. Tras eso, la ola de comentarios no se hizo esperar. Si bien hubo algunas frases de apoyo, la mayoría fue para recordarles cómo partió la relación.

“Todos sabemos que es @cassandra_gsn y que ambos salían aún teniendo pareja cada uno y ya después dejaron a sus ex parejas” fue uno de los comentarios. Otro, critica directamente diciendo “Cómo presumen al cuerno con tremendo mujerón que tenía”.

“Lo que mal empieza, mal acaba”, disparó otro usuario de Instagram. Si bien el jugador no reveló el rostro de la actriz mexicana, ella sí subió un carrusel donde se vio a Igor Lichnovsky, desatando la polémica en México.

El post de Lichnovsky