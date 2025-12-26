El fútbol es una carrera bastante corta en relación a la duración de la vida y cada vez que un jugador dice adiós, deja una profunda pena entre los hinchas. Es lo que vive Edson Puch, quien anunció su retito

Comando es uno de los jugadores más talentosos que vio nacer el fútbol chileno. Supo brillar en su querido Iquique, Universidad de Chile, Universidad Católica y en el extranjero. Además, fue parte de La Roja en distintos procesos. Ahora, le toca tomar la decisión de alejarse.

El adiós de Edson Puch

Desde su retorno al fútbol en 2023 con la camiseta de Deportes Iquique, Edson Puch pudo volver a mostrar lo mejor de su juego. Con los Dragones Celestes incluso logró clasificar a Copa Libertadores, pero este 2025 también vivió la otra cara de la moneda y le tocó descender.

En el 2026 los Celestes tendrán que encarar una compleja temporada en la Primera B, la cual será especial para Puch. Comando usó sus redes sociales para revelar que este será su último año como profesional y que tras ello, colgará los botines para siempre.

“Les quiero contar algo desde el corazón: este 2026 será mi último año en el fútbol. No es una decisión fácil. El cuerpo siente el paso del tiempo y si voy a cerrar este capítulo, quería hacerlo en Iquique. En la ciudad que me marcó,

que me vio crecer, caer y levantarme. Donde el fútbol para mí siempre tuvo sentido. Siempre lo pensé así, volver al origen y cerrar el círculo“, escribió Puch.

El hábil extremo fue parte de la selección chilena que ganó la Copa América Centenario en 2016. De hecho, anotó 2 goles en la semifinal ante México y fue clave para la conquista del torneo. También fue campeón con U. de Chile y U. Católica, además de jugar en Huracán, Liga de Quito y Necaxa, entre otros, fuera de Chile.

“Hasta el último partido. En casa. Con el corazón lleno. Gracias por acompañarme en este camino”, cerró Edson Puch. Comando dejará el fútbol en 2026 con 40 años y con la camiseta de sus amores, a la cual defendió en 4 ciclos distintos.