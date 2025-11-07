Álvaro Ramos sabe que la misión de evitar el descenso está complicada para Deportes Iquique. Pero anotó un golazo espectacular que sirvió para alimentar las esperanzas del equipo. Fue una victoria a domicilio frente a Unión La Calera que se cimentó con esta pirueta.

El Chanchito Ramos no lo pensó mucho cuando el portero de los Cementeros, Jorge Peña, dejó dando bote un zurdazo de Agustín Venezia. Con una chilena muy bien realizada, el ex delantero de Universidad Católica y Coquimbo Unido abrió la cuenta.

Y fue escogido como la figura del partido por la transmisión de TNT Sports. “Es un triunfo muy importante, vamos a luchar hasta el final. Eso lo tenemos claro. Estamos luchando nosotros, nuestras familias, toda la hinchada. Aún hay posibilidades, seguiremos hasta el último”, insistió el oriundo de Alto Hospicio.

Así festejó Álvaro Ramos su golazo ante La Calera. (Andres Pina/Photosport).

“Dimos un paso muy importante para quedarnos en la categoría. Es difícil, no imposible. Fue demasiado difícil. Lo que nos subió el ánimo fue ese partido ante Serena que perdimos, pero la hinchada siguió cantando y alentando”, blanqueó el avezado ariete, un símbolo de la institución.

Dijo que el equipo se envalentonó en la derrota ante los granates. “Eso nos motivó mucho, en la interna hablamos mucho ese tema, que somos jugadores y debemos luchar hasta el último. Dimos un paso muy importante, vamos a seguir así”, cantó Álvaro Ramos, quien también pasó por Everton y Wanderers.

Publicidad

Publicidad

ver también Jugador de Iquique es denunciado por insultar a sus propios hinchas

Álvaro Ramos asegura compromiso máximo para salvar a Iquique del descenso

Álvaro Ramos sabe que el plantel de Deportes Iquique debe redoblar los esfuerzos para evadir el descenso directo. Aunque está consciente de que referentes como él o Edson Puch suman mucho en cuanto a compromiso. Garantiza que eso no faltará.

“Cada jugador que sale de su ciudad lo vive distinto. Obviamente vamos a luchar el doble o el triple porque somos de la ciudad. Queremos dejar bien al equipo, siempre aportamos lo mejor. También aportan de afuera nuestros compañeros, que dan muchos consejos y motivación”, expuso el Chanchito Ramos, quien suma 99 conquistas en los Dragones Celestes.

Álvaro Ramos lucha con Felipe Campos en la victoria de Iquique sobre La Calera. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Añadió que “esto es de todos, lo vamos a sacar entre todos. Fue golazo el 99, pero lo más importante es que ganemos. Para mí lo más importante, no es por vender humo, es que ganemos. Los goles sea quién sea que lo haga será igual para todos, estamos todos luchando”.

“Ganamos y en la semana vamos a trabajar muy bien, estamos todos concentrados”, aseguró Álvaro Ramos. Ahora habrá un receso debido a la fecha FIFA de noviembre. Por ende, el siguiente partido del cuadro tarapaqueño será el 23 de este mes como local ante Cobresal a las 18 horas.

ver también Tras toda la polémica de Fernando Díaz: el lindo gesto de Edson Puch en Iquique

Revisa el compacto del triunfo de Iquique ante Unión La Calera en la fecha 27

Publicidad

Publicidad

Así está Deportes Iquique en la tabla de posiciones en la Liga de Primera

Deportes Iquique continúa como el colista exclusivo en la tabla de la Liga de Primera 2025 al cabo de 27 partidos disputados.