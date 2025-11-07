Universidad de Chile se prepara para enfrentar este domingo a Deportes Limache por la Liga de Primera 2025, en el final de una seguidilla de partidos que ha tenido al plantel azul al borde de sus límites físicos.

Luego del Clásico Universitario y las llaves de semifinales contra Lanús en la Copa Sudamericana, la U ha chocado ante Huachipato y Everton, por lo que ahora toca cerrar una agenda que los tuvo bien ocupados.

Por lo mismo, el técnico Gustavo Álvarez quiere mantener a la U peleando por el objetivo del Chile 2, que le permita volver a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En ese sentido, para la formación del domingo se espera que se mantenga la misma que sacó los tres puntos en el último partido, donde destaca la estelaridad de Leandro Fernández.

Leandro Fernández volvió a marcar por la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La formación de la U sin sorpresas

Leandro Fernández tuvo su esperado renacer ante Everton, donde volvió a mover las redes con un tanto en la victoria por 2-0 que los mantiene con vida por el Chile 2.

Como ha sido costumbre, Gustavo Álvarez le entrega la plena confianza al delantero argentino, por lo que, según información de Bolavip Chile, se espera que se mantenga en la formación titular.

En ese sentido, jugadores que han estado un poco tocados, como Fabián Hormazábal y Marcelo Díaz, se mantendrán dentro del once estelar, a falta del entrenamiento del sábado.

La formación de la U será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández.

