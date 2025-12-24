Universidad de Chile fijó a su primer objetivo junto a Francisco Meneghini, su más probable nuevo entrenador. Los Azules quieren ir por el fichaje de Luis Pavez, algo que podría generar controversia.

El Romántico Viajero ya oficializó la salida de Gustavo Álvarez, así como también su interés en Paqui. De no mediar nada extraño, el ex entrenador de O’Higgins de Rancagua será el nuevo director técnico del Bulla. Con esto, regresa al CDA tras ser ayudante de Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece.

El primer jugador que quiere Meneghini

Universidad de Chile no tiene tiempo que perder. Ya dejó ir semanas importantes de mercado por estar entrampado en el adiós de Álvarez. Ahora, debe recuperar terreno en cuanto a fichajes. Paqui Meneghini viene con una carpetita con nombres, donde hay una prioridad según el relator rancagüino Javier Limardo.

ver también Fue uno de los candidatos a DT de U de Chile y respalda el arribo de Paqui Meneghini

Meneghini quiere a uno de los jugadores que fueron figura en su última campaña en O’Higgins: Luis Pavez. El lateral izquierdo hizo una campaña brillante en este 2025, donde disputó 33 partidos, anotó 2 goles y entregó 6 asistencias.

Pavez finalizó contrato con el Capo de Provincia y por el momento no ha renovado su vínculo, por lo que la U podría meter la cola y llevarse gratis a una de las grandes figuras del torneo. Sin embargo, esta opción ya genera cierto ruido en los hinchas.

Luis Pavez es formado como jugador en Colo Colo, donde incluso fue campeón en 2014 siendo buena figura. Después de salir de los Albos, se dio la vuelta larga como se dice y jugó en Cádiz, Santiago Wanderes, Juárez y Unión Española, antes de consolidarse en O’Higgins.

Publicidad

Publicidad

Luis Pavez fue figura en O’Higgins. Imagen: Photosport

A los hinchas de Universidad de Chile no les suele agradar que lleguen jugadores con pasado albo, pero el caso de Matías Zaldivia es un gran ejemplo que nunca se debe decir “de esta agua no beberé”. Luis Pavez llegaría a competir por el puesto con Matías Sepúlveda y Felipe Salomoni.