Movidas 2026: Fernando Ortiz suma importante referente para el Colo Colo 2026

Colo Colo ya dio vuelta la página en una temporada 2025 para el olvido. Por lo que con Fernando Ortiz ya ratificado, el Cacique empieza a pensar en lo que será el próximo año con el objetivo de ganar nuevamente el título de la Liga de Primera y volver a competencias internacionales.

Por lo mismo, en ByN comenzaron a moverse en este mercado de fichajes. La primera contratación fue Matías Fernández que llega proveniente del Independiente del Valle. El lateral llega para renovar a la banda derecha que sufrió bajas en la banda derecha con la salida de Mauricio Isla y Óscar Opazo.

Pero en los albos todavía existen puntos a reforzar, lo que tiene prioridad la zona de centrales que dejaron vacantes con las salidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas que ya fue presentado en León de México.

Alan Saldivia no se mueve de Colo Colo

Así las cosas, Coke Hevia adelantó que Ortiz podrá contar con un importante referente y que fue determinante en la conquista de la estrella 34 con Jorge Almirón. Esto tiene relación con Alan Saldivia, que pese a los rumores de su salida, finalmente se quedará en el Monumental.

“Todo el mundo dice que Alan Saldivia se va a Vasco. Que el valor serían unos 1,4 millones por el 70% (de su carta). Pero a mí me dijeron que sigue en Colo Colo”, enfatizó certero el conductor en Pauta de Juego.

El central tuvo un 2025 para el olvido y las lesiones le pasaron la cuenta. Por lo que no pudo disputar con regularidad la temporada. Incluso en ByN se molestaron por sus actitudes y así lo deslizó Aníbal Mosa.

Saldivia se queda en Colo Colo y ya piensa en la temporada 2026

“Necesitamos saber si él se va a concentrar en el club y si su cabeza va a estar dentro del club”, recalcó el presidente de la concesionaria. Pese a ello, el “Tano” cuenta con el charrúa que de momento aprovecha sus vacaciones y de forma personal inició una breve pretemporada para volver de la mejor forma el 3 de enero.

