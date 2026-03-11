El Fantasma Figueroa ya tuvo un ciclo como director técnico de la U de Chile desde julio de 2013 hasta enero de 2014. Sabe perfectamente qué atributos se necesitan para asumir las riendas del plantel azul. Y no se cierra a tener una segunda oportunidad en el cuadro estudiantil.

“Para llegar a la Universidad de Chile debes tener un plus, un liderazgo y un peso en el camarín. Cuando les cuesta tener resultados a los equipos grandes es porque tienen técnicos que no son lo que ellos creen”, manifestó a Bolavip el adiestrador de Comunicaciones de Guatemala.

Llegó ahí luego de más de tres años como seleccionador de Nicaragua. “Somos muy pocos los técnicos que podemos darnos el gusto de decir ‘yo juego así y gano’. La gente está valorando mucho la experiencia y el cómo se juega, porque ganar jugando bien es el reto”, manifestó el otrora goleador de Cobreloa y el Morelia de México, donde es un ídolo histórico.

El Fantasma Figueroa fue goleador y entrenador de Cobreloa. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“Cuando llegué a la U, me dijeron ‘tienes que ir solo, sin cuerpo técnico’. Ellos me pusieron auxiliar y preparador físico. Y aun así, el equipo jugaba a algo. Imagínate cuando llegues a un equipo grande con todo tu cuerpo técnico trabajando con tu metodología”, afirmó el DT de 64 años.

Fantasma Figueroa destapa su deseo de volver a la U de Chile: “No puedes decirle no a nadie”

Al Fantasma Figueroa evidentemente el tiemo le enseñó a no cerrar las puertas a ninguna institución y mucho menos a la U de Chile, de donde rescató un recuerdo imborrable. “Siempre lo he dicho: me enamoré de la barra y del hincha porque llena los estadios”, le aseveró a Bolavip.

“Es de las mejores aficiones que hay en el país y dirigir a la U siempre va a tener retos: o eres campeón o no sirves”, expuso para graficar la presión existente en los clubes más grandes de cada país. El Romántico Viajero es el segundo que más títulos tiene en la máxima categoría del fútbol chileno.

Marco Antonio Figueroa cuando era DT de la U. También dirigió a Universidad Católica. (Martin Thomas/Photosport).

Y dejó una frase que explica cómo se maneja el mercado de fichajes hoy en día en ese tipo de negociaciones. “Siempre se tiene que escuchar, por eso existen las cláusulas de salida para todos los técnicos. Uno nunca puede decirle no a nadie. Cuando hay cláusulas de salida, no hay ningún problema en escuchar ofertas de los equipos que sean”, dijo MAF. Algo que hasta hace un tiempo, al menos significaba un reproche ético y/o moral. Hoy está permitido por contrato.

