U de Chile

Proponen que Gustavo Álvarez vuelva a la U de Chile: “Que la dirigencia se saque el orgullo…”

La Universidad de Chile vive momentos complicados, tras la salida de Paqui Meneghini de la banca azul. Ahora, piden un remember.

Por Jose Arias

Muchos en la U quieren un remember con Gustavo Álvarez.
En el ambiente del fútbol chileno, todos hablan de la Universidad de Chile. Esto, tras la salida de Francisco Meneghini de la banca azul, luego de una paupérrima performance a nivel local y sudamericano.

Y claro, si Paqui sólo logró un triunfo en siete partidos. Sus números dejaron a la U en la parte baja de la tabla de clasificaciones de la Liga de Primera 2026 y un partido para el olvido ante Palestino terminó sentenciando su eliminación de la Copa Sudamericana.

Palmarés magro que decide la salida del técnico azul. Pero, no terminan los días ajetreados para la Universidad de Chile. El Romántico Viajero se mete, ahora, en la búsqueda de un nuevo DT para conseguir enmendar el rumbo. Varios CV parecen apilarse en el CDA, mientras algunos piden un remember.

Uno que ama a la U se la juega por la reconciliación

RedGol habló en forma directa con un ex Universidad de Chile. Cristián Olguín se refirió a la búsqueda de DT que se realiza en el CDA y a los técnicos que aspiran a ganarse el puesto, optando por un reciente amor.

“Yo iría por Gustavo Álvarez. Es el único que puede sacar adelante a la U. Que la dirigencia se saque el orgullo, porque, como vamos, se va a pelear el descenso. Da lástima ver jugar a la U”, comentó Cepillín.

“Es un técnico que compitió con la U, dio la pelea, hizo jugar al equipo, tuvo bajones como todos los equipos, pero peleó títulos”, agregó el ex delantero de fines de los 80′, que llama a un verdadero remember.

En resumen…

  • El técnico Francisco Meneghini registró solo una victoria en siete partidos oficiales antes de su salida.
  • La derrota ante Palestino sentenció la eliminación de la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.
  • El exjugador Cristián Olguín propuso el regreso del entrenador Gustavo Álvarez para asumir la banca azul.
