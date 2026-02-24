Justo en la semana en que la U de Chile visitará una vez más el estadio Monumental para medirse a Colo Colo en el Superclásico del fútbol chileno un entrenador que pasó por los azules y dejó una frase icónica está a punto de encontrar equipo en Argentina.

Se trata de Frank Kudelka, quien dijo que “creo que hay un miedo institucional, donde todos nos involucramos cuando somos protagonistas de ese evento. Los mensajes tienen que ser distintos, conllevan energía positiva o negativa”, para hablar de la disposición del Bulla para ir a Pedrero.

“Los jugadores entran con ese miedo de tantos años, cuando eso abunda entras a defenderte por ti mismo y eso se transmite”, agregó Kudelka en aquella entrevista que concedió en el panel de Todos Somos Técnicos en TNT Sports. Una reflexión que causó mucha polémica.

Frank Kudelka en el Monumental durante un Superclásico. (Andres Pina/Photosport).

Pero que también tuvo una fuerte dosis de sinceridad. Pues bien, Kudelka asoma como el principal candidato a reemplazar a la dupla técnica de Sergio Gómez y Favio Orsi, quienes dejaron su cargo en Newell’s Old Boys. Sería el segundo ciclo del ex DT del Bulla en la Lepra.

Kudelka, el ex DT de U de Chile que reconoció “miedo institucional” a Colo Colo, será DT de Newell’s

Al igual que el clásico que disputó al mando de la U de Chile frente a Colo Colo, el redebut de Kudelka en Newell’s sería precisamente en el derbi de la ciudad ante Rosario Central, el equipo que adiestra Jorge Almirón, un ex entrenador del Cacique.

“De no mediar imprevistos, esperan que asuma el jueves y debute en el clásico ante Rosario Central, uno de los principales temas de discusión entre las partes”, informó TyC Sports. Por cierto, la plana mayor leprosa también se había contactado con Gustavo Álvarez.

Pero al parecer optaron por un entrenador más experimentado en la categoría de honor trasandina. “Su segundo ciclo iniciará en un momento de máxima tensión en el cuadro leproso”, reportó el citado medio. Por lo pronto, Lucas Bernardi tomó el mando interinamente y será él quien dirija al equipo ante Estudiantes de La Plata.

El portero chileno Gabriel Arias es el capitán de Newell’s. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Kudelka tendrá varios jugadores con experiencia en el fútbol chileno, además del portero Gabriel Arias, ex seleccionado de la Roja. En el primer equipo de Newell’s hay varios argentinos con pasos por Chile. Como el defensor central Bruno Cabrera, campeón con Coquimbo Unido; el atacante Franco García que pasó por Cobresal y el Colo Juan Ignacio Ramírez, quien militó en Everton.

Así va la tabla de posiciones en la Liga Profesional de Argentina 2026

Newell’s Old Boys suma apenas dos puntos y está colista en la primera fase de la Liga Profesional de Argentina al cabo de seis partidos.

