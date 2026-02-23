La relación está trizada dentro de Universidad de Chile. Mientras sus hinchas e históricos exigen a la brevedad la salida de Francisco Meneghini como su entrenador, los dirigentes y futbolistas piden paciencia además de respaldar al DT argentino.

El problema es que, de cara a la semana más importante del 2026 para el club, con el Superclásico ante Colo Colo y el duelo por fase nacional de Copa Sudamericana, los fríos números ponen a “Paqui” en un preocupante escalón dentro de su historia.

Es que si bien está a nada de romper la marca negativa que dejó su compatriota Salvador Capitano en el 2006, si tomamos en cuenta a todos los entrenadores que tuvo la U en los últimos 10 años, Meneghini aparece entre los peores de la década.

Meneghini asoma entre los peores DT de la U en 10 años

Desde 2016 hasta la actualidad, 17 fueron los entrenadores que dirigieron al Romántico Viajero, de todos ellos, el que tuvo un peor rendimiento en sus primeros cuatro juegos fue el uruguayo Alfredo Arias, con sólo un punto de 12 posibles.

¿Saben quién es el segundo en la lista? Hasta antes de este fin de semana, ese puesto lo ocupaba Frank Kudelka, con cuatro de 12 unidades en 2019. Tras el empate con Limache en el Estadio Nacional, toma ese lugar Francisco Meneghini con tres de 12.

Por si tienen dudas, Sebastián Beccacece sumó seis puntos en sus primeras cuatro fechas en 2016. Ángel Guillermo Hoyos logró cuatro de 12 en 2017. Rafael Dudamel tuvo cinco de 12 en 2020. Santiago Escobar tuvo seis de 12 en 2022. Diego Lopez, 4 de 12 en ese año. Mauricio Pellegrino, 6 de 12 y Gustavo Álvarez, con siete de 12.

¿Cuál es su próximo juego?

Por la quinta jornada en Liga de Primera, Francisco Meneghini buscará su primer triunfo con Universidad de Chile nada menos que en el Superclásico del fútbol nacional ante Colo Colo, en el Estadio Monumental, el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas.

Así están los azules en la Tabla de Posiciones

