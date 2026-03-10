Es tendencia:
Uruguay

Salomón Rodríguez se agranda por su momento y manda un palito: “Los compañeros…”

El delantero uruguayo goza un excelente momento en Montevideo City Torque, muy diferente a lo que vivió en el Cacique.

Por Carlos Silva Rojas

Salomón Rodríguez pasa por un gran momento.
El fútbol da revanchas. Eso es lo que está viviendo el delantero Salomón Rodríguez,quien la pasó muy mal en Colo Colo y en Montevideo City Torque es genio y figura.

El atacante está demostrando que sí es un goleador y es la gran figura del fútbol uruguayo. De hecho, este lunes le dio la victoria a su equipo ante Cerro Largo con un excelente golpe de cabeza.

Rodríguez apenas marcó tres goles en 2025 con la camiseta de Colo Colo, los mismos que lleva en 2026 con el Torque, equipo que está en la cima de la tabla de posiciones en Uruguay.

En síntesis

  • El delantero Salomón Rodríguez marcó el gol del triunfo de Montevideo City Torque ante Cerro Largo.
  • El atacante registra tres goles en 2026, la misma cifra que alcanzó en todo 2025.
  • Salomón Rodríguez mantiene un contrato vigente con Colo Colo hasta diciembre de 2027.
Ahora parece Haaland: furioso golazo de Salomón Rodríguez para igualar su registro de Colo Colo

Salomón Rodríguez analiza su buen presente en Montevideo City Torque

Salomón Rodríguez habló tras la victoria de Montevideo City Torque a Cerro Largo y se mostró contento por el momento que está pasando en su país natal.

“Fue un partido difícil, un rival complicado, pero supimos llevar el camino a la victoria y quedarnos con los tres puntos”, dijo en declaraciones que reproduce DSports.

Estoy muy bien, los compañeros me hacen sentir muy bien, el club me hace sentir muy bien. La verdad es que estoy muy feliz, muy contento y esperemos seguir por ese camino”, agregó.

Por último, el delantero que tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2027 señaló que espera seguir peleando arriba con Torque.

“Torque quiere pelear, va a ganar en todas las canchas, y bueno, ojalá se nos de lo que tanto queremos”, cerró Salomón Rodríguez.

