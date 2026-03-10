Colo Colo venció a Audax Italiano el fin de semana pasada en una jornada redonda para los albos, pues lavaron las heridas de la derrota en el Superclásico ante U de Chile y se encaramaron a la cima del torneo.

No solamente eso: el emblema del equipo, Arturo Vidal, jugó a gran nivel como líbero y fue reconocido por todos los hinchas del Cacique.

El nivel que ha alcanzado esta temporada lo llena de confianza al punto de haber realizado una jugada espectacular en el pasto sintético de La Florida: un escorpión.

La foto del espectacular escorpión de Arturo Vidal

Solamente se tenía registro audiovisual de esa jugada, pues las cámaras de TNT consiguieron captarla en diferentes ángulos. Sin embargo, en las últimas horas también apareció un registro fotográfico.

Fue el reportero gráfico Esteban Fagett, de Magic Sport, quien logró inmortalizar con su lente la extraordinaria jugada que sacó aplausos hasta de los hinchas itálicos.

El acierto fotográfico del escorpión de Arturo Vidal (Esteban Fagett / Magic Sport)

El King se lució en una maniobra bastante arriesgada, considerando que si el balón lo sobraba le quedaba a Franco Troyanski para correr despejado hacia la portería de Fernando De Paul.

Vidal ha recuperado su nivel gracias a la disposición táctica que le ha entregado Fernando Ortiz, que le pide recorrer menos metros y estar mejor posicionado ya sea como volante de contención o líbero.

Ante Huachipato, el próximo lunes en el estadio Monumental, deberá demostrar que está en un gran momento para que los albos sigan en la cima del torneo.

