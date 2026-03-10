Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

La foto del escorpión de Arturo Vidal contra Audax que enamora a los hinchas de Colo Colo

Arturo Vidal realizó una linda acrobacia en el partido ante Audax Italiano: en las últimas horas se conoció una foto de la maniobra.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Vidal se lució ante Audax con un escorpión
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTVidal se lució ante Audax con un escorpión

Colo Colo venció a Audax Italiano el fin de semana pasada en una jornada redonda para los albos, pues lavaron las heridas de la derrota en el Superclásico ante U de Chile y se encaramaron a la cima del torneo.

No solamente eso: el emblema del equipo, Arturo Vidal, jugó a gran nivel como líbero y fue reconocido por todos los hinchas del Cacique.

El nivel que ha alcanzado esta temporada lo llena de confianza al punto de haber realizado una jugada espectacular en el pasto sintético de La Florida: un escorpión.

La foto del espectacular escorpión de Arturo Vidal

Solamente se tenía registro audiovisual de esa jugada, pues las cámaras de TNT consiguieron captarla en diferentes ángulos. Sin embargo, en las últimas horas también apareció un registro fotográfico.

Fue el reportero gráfico Esteban Fagett, de Magic Sport, quien logró inmortalizar con su lente la extraordinaria jugada que sacó aplausos hasta de los hinchas itálicos.

El acierto fotográfico del escorpión de Arturo Vidal (Esteban Fagett / Magic Sport)

El acierto fotográfico del escorpión de Arturo Vidal (Esteban Fagett / Magic Sport)

Publicidad

El King se lució en una maniobra bastante arriesgada, considerando que si el balón lo sobraba le quedaba a Franco Troyanski para correr despejado hacia la portería de Fernando De Paul.

Más de 372 mil visualizaciones: Arturo Vidal protagoniza reto viral con inédita acrobacia

ver también

Más de 372 mil visualizaciones: Arturo Vidal protagoniza reto viral con inédita acrobacia

Vidal ha recuperado su nivel gracias a la disposición táctica que le ha entregado Fernando Ortiz, que le pide recorrer menos metros y estar mejor posicionado ya sea como volante de contención o líbero.

Ante Huachipato, el próximo lunes en el estadio Monumental, deberá demostrar que está en un gran momento para que los albos sigan en la cima del torneo.

Publicidad
Lee también
El video grabado en la tribuna con hemorragia de insultos hacia Paqui
U de Chile

El video grabado en la tribuna con hemorragia de insultos hacia Paqui

"Dijeron que esa zona es tranquila": Garay parte a arbitrar a Medio Oriente
Chile

"Dijeron que esa zona es tranquila": Garay parte a arbitrar a Medio Oriente

Ex árbitro categórico con mano de Pablo Parra: "Me pareció..."
U de Chile

Ex árbitro categórico con mano de Pablo Parra: "Me pareció..."

Atención Chile: Diego Dedura debuta en el Challenger de Santiago
Tenis

Atención Chile: Diego Dedura debuta en el Challenger de Santiago

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo