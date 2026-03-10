U de Chile sumó otro tropezón directo al corazón de los hinchas y solo igualó 1-1 como local ante U de Concepción. Y siguen los coletazos tras los cuestionamientos a Francisco Meneghini, quien tiembla en la banca.

Si bien Paqui dijo que se mantenía firme y conforme con el segundo tiempo del equipo, pareciera que ante Coquimbo se jugaría su última vida en la próxima fecha. Tal es la reprobación al DT, que lo hicieron pebre en las comunicaciones.

Durante el espacio “Fuerte pero al Balong”, Manuel de Tezanos y Cristián Caamaño debatieron sobre la crisis azul. Ahí, el periodista de ESPN Chile estalló por lo mostrado en el equipo de Paqui.

¿Meneghini peor que Alfredo Arias?

Cristián Caamaño, periodista de ESPN Chile, barrió con Francisco Meneghini y su trabajo en U de Chile. En diálogo con Manuel de Tezanos, el comunicador comparó a Paqui con Alfredo Arias, que en 2019 casi manda al descenso a la U.

Paqui y Arias en 2019 /Photosport

“Créeme que la U con Alfredo Arias se jugaba mejor y lo aguantaron hasta lo que mas pudieron con mucho menos plantel. Hoy resulta que de siete partidos oficiales, una victoria (Meneghini)”, lanzó.

Por eso, el periodista de ESPN Chile y Radio Agricultura siguió con sus descargos hacia el entrenador azul. Ahí sacó a otro DT que pasó sin pena ni gloria por Ñuñoa: Salvador Capitano.

“¡Ni Capitano! pasar de lo que hacía la U a esto (el año pasado), después sale campeón otro, pero el equipo que tu pagabas entrada como hincha era la U”, cerró, furioso por el nivel del equipo este año.