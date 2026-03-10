Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Rostro de ESPN lo quema todo contra Meneghini: “La U de Alfredo Arias jugaba mucho mejor”

La situación de Paqui desató la furia del comunicador, quien comparó al DT con uno que casi manda al descenso al equipo.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Insólita comparación de entrenadores en la U.
© Gemini.Insólita comparación de entrenadores en la U.

U de Chile sumó otro tropezón directo al corazón de los hinchas y solo igualó 1-1 como local ante U de Concepción. Y siguen los coletazos tras los cuestionamientos a Francisco Meneghini, quien tiembla en la banca.

Si bien Paqui dijo que se mantenía firme y conforme con el segundo tiempo del equipo, pareciera que ante Coquimbo se jugaría su última vida en la próxima fecha. Tal es la reprobación al DT, que lo hicieron pebre en las comunicaciones.

Durante el espacio “Fuerte pero al Balong”, Manuel de Tezanos y Cristián Caamaño debatieron sobre la crisis azul. Ahí, el periodista de ESPN Chile estalló por lo mostrado en el equipo de Paqui.

¿Meneghini peor que Alfredo Arias?

Cristián Caamaño, periodista de ESPN Chile, barrió con Francisco Meneghini y su trabajo en U de Chile. En diálogo con Manuel de Tezanos, el comunicador comparó a Paqui con Alfredo Arias, que en 2019 casi manda al descenso a la U.

Paqui y Arias en 2019 /Photosport

Paqui y Arias en 2019 /Photosport

Créeme que la U con Alfredo Arias se jugaba mejor y lo aguantaron hasta lo que mas pudieron con mucho menos plantel. Hoy resulta que de siete partidos oficiales, una victoria (Meneghini)”, lanzó.

Publicidad

Por eso, el periodista de ESPN Chile y Radio Agricultura siguió con sus descargos hacia el entrenador azul. Ahí sacó a otro DT que pasó sin pena ni gloria por Ñuñoa: Salvador Capitano.

Osvaldo González pone a la U de Chile y a Paqui en el tablero de dardos: “Deben dar muchos más, él era como analista de Bielsa…”

ver también

Osvaldo González pone a la U de Chile y a Paqui en el tablero de dardos: “Deben dar muchos más, él era como analista de Bielsa…”

“¡Ni Capitano! pasar de lo que hacía la U a esto (el año pasado), después sale campeón otro, pero el equipo que tu pagabas entrada como hincha era la U”, cerró, furioso por el nivel del equipo este año.

Lee también
Aseguran que Paqui vivirá el "Síndrome Católica" tras fracaso en la U
U de Chile

Aseguran que Paqui vivirá el "Síndrome Católica" tras fracaso en la U

Caamaño saca toda la furia contra el gran responsable en la U
U de Chile

Caamaño saca toda la furia contra el gran responsable en la U

En la U piden esta titularidad ante duelo clave ante Palestino
U de Chile

En la U piden esta titularidad ante duelo clave ante Palestino

Programación Fecha 7 Liga de Primera: Agenda de partidos
Campeonato Nacional

Programación Fecha 7 Liga de Primera: Agenda de partidos

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo