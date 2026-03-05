Los ánimos en Universidad de Chile quedaron por el suelo tras la dura derrota ante Palestino por la Copa Sudamericana. Recién está comenzando marzo y los azules ya se quedaron sin competencias internacionales en este 2026, algo que sin duda golpea al proyecto liderado por Francisco Meneghini.

Y es que con apenas un puñado de partidos hay quienes piden que el ciclo de Paqui en el bulla sea cortado ahora ya tras este rotundo fracaso. Además, el equipo simplemente no despega, lo que fortalece todavía más la tesis de darle el sobre azul al DT.

Este golpe tan duro a nivel continental lo sufrió Católica en las últimas tres temporadas y se tradujo en el adiós anticipado de tres entrenadores en línea, algo que el periodista Cristián Caamaño advierte que perfectamente podría repetirse en la U.

¿Se viene el adiós de Meneghini en Universidad de Chile?

El periodista declaro en su calidad de comentarista en el programa Balong en YouTube que “esto es una lección para la U recordando lo que pasó con Universidad Católica en sus tres eliminaciones en la Copa Sudamericana en estos partidos únicos”.

Francisco Meneghini se quedó casi sin nada de crédito al mando de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

“Los tres directores técnicos no pudieron recuperarse y terminaron yéndose del club antes del término de la primera rueda. Le pasó Ariel Holan, Nicolás Núñez y Tiago Nunes. Fue un golpe demasiado duro para los tres”, agregó.

Para cerrar Caamaño advirtió que “creo que a Paqui no lo veo con esa fortaleza, pero no desde lo anímico, sino que de carácter para levantar esto en la U”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a jugar ante Universidad de Concepción el lunes 9 de marzo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

