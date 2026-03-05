Palestino tuvo la receta para vencer a la U de Chile con un gol postrero de Ian Garguez que dejó fuera a los azules en la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Cristian Muñoz se aseguró la fase grupal del certamen. Y recibió un envión anímico importante para el proceso que lidera La Nona.

Hubo algunas dudas al inicio, pero la continuidad del entrenador que condujo a Universidad de Concepción a ganar la Primera B en 2025. “Hace muchos años que no partíamos tan mal un campeonato, pero tenemos claro que el proceso de selección de la Nona fue bastante profundo”, le dijo a RedGol el presidente del Tino, Jorge Uauy.

“Lo llevamos por convicción. Obviamente siempre la idea era darle el espacio para aplicar las cosas que quería implementar en Palestino”, aseguró el timonel del cuadro árabe, que en la fecha 5 del fútbol chileno goleó a O’Higgins para levantar el vuelo en un partido que tuvo al Capo de Provincia completamente alternativo.

La Nona Muñoz celebró con fervor Andres Pina/Photosport

¿Nunca estuvo en duda?

Nunca. Jamás. Palestino vuelve a ser el equipo de procesos y el equipo copero.

Presidente de Palestino destaca a los jóvenes tras vencer a U de Chile en la Sudamericana

Palestino ganó su boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, algo que la U de Chile no podrá hacer. Para la cúpula del cuadro árabe, haber logrado esto sin algunos de sus jugadores importantes es para aplaudir. Faltaba Joe Abrigo. También Ariel Martínez.

Incluso, José Bizama, un indiscutido en la última línea de los Baisanos. “Tenemos mucho lesionados, esta copa ganamos con cinco lesionados que son importantes en el equipo. No fue fácil, pero así aparecen las promesas como Garguez, Montes y (Martín) Araya”, aseguró Uauy.

Francisco Montes en acción ante la U de Chile. (Andres Pina/Photosport).

El timonel de Palestino se refería al polifuncional zaguero que fue titular en la selección chilena durante el Mundial Sub 20. Al centrocampista Francisco Montes, autor de un gol ante el Capo de Provincia. Y también al zurdo extremo derecho que en el segundo semestre de 2025 estuvo cedido en Magallanes. “Hay que hacerlos jugar y tienen que rendir”, fue el desafío que les fijó Jorge Uauy.

Así de feliz amaneció el presidente de Palestino, Jorge Uauy. (Karin Pozo/Photosport).

“Somos pocos los equipos que se atreven a hacer eso. Gracias a dios pudimos sacar ese partido adelante con la ayuda de los muchachos”, celebró el directivo, quien muestra su orgullo por haber tomado la decisión correcta en la elección del sucesor de Lucas Bovaglio. Algo que en Universidad de Chile parece no haber ocurrido con el reemplazo de Gustavo Álvarez.

Ian Garguez celebra junto a Ronnie Fernández. (Andres Pina/Photosport).

Así va Palestino en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Palestino suma 5 puntos en 5 partidos jugados por la Liga de Primera 2026. Uno fue en el empate 1-1 frente a los azules.