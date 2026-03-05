La Nona Muñoz no pudo contener la emoción y la alegría luego del gol de Ian Garguez que significó el triunfo de Palestino sobre la U de Chile en la Copa Sudamericana. El entrenador del cuadro árabe se metió a la cancha, corrió como loco mientras gritaba el 2-1.

Pasó cerca de varios jugadores azules hasta que eligió cambiar de dirección y se devolvió al banco. Una imagen que se viralizó incluso en la cuenta del torneo. “Contento. Cuesta cuando las ideas son diferentes, pero me he ido adaptando al grupo y al equipo. Entiendo que ellos venían de una forma de jugar diferente”, dijo sobre el proceso adaptativo que ha tenido en el plantel que adiestraba Lucas Bovaglio.

Muñoz arribó al Tino tras ganar el título de la Primera B en la Universidad de Concepción. “Es importante también mirar el día a día, conocer a tus jugadores y cómo se relacionan. Si hay algo que nos enseñó el primer partido es que ellos con toda la gente disponible no nos pudieron ganar”, apuntó sobre el empate 1-1 en el estadio Municipal de La Cisterna.

La Nona Muñoz celebra junto a Palestino. (Andres Pina/Photosport).

También explicó sus movidas tácticas durante el duelo de pizarras ante Francisco Meneghini. “Todos los sistemas tienen fortalezas y debilidades. El 3-5-2 tiene fortalezas de acumular mucha gente por dentro, pero la debilidad es la banda, que no tiene sostén ni extremos que ayuden a la colaboración defensiva a los laterales”, expuso el otrora enganche de la U.

“Nuestro plan de juego era ese: liberar rápido los lados contrarios. La U cargaba mucha gente por el lado del balón, entonces queríamos encontrar rápido al extremo en duelo o con desdoble de los laterales. La U juega muy bien el juego interior, pero la debilidad es la banda y nosotros tratamos de explotarlo”, graficó el estratego.

Tuvo más. “Lo hicimos con Benítez, con Araya. Los cambios eran cantados, nuestros extremos se desgastaron y metí a (César) Munder y Bryan (Carrasco). Ellos tenían desgaste, tenían que cambiar sus laterales o meter un contención, que fue lo que hizo. Sus cambios iban a venir por banda y eso lo teníamos claro”, aclaró Muñoz. Tenía plenamente estudiado a Paqui.

César Munder lucha con Felipe Salomoni en la Copa Sudamericana. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Nona Muñoz compara a Munder con Assadi y Altamirano tras victoria de Palestino a la U

La Nona Muñoz agregó más detalles a su planificación del partido que Palestino le ganó a la U de Chile. “Teníamos gente que en ese partido no teníamos disponible. Munder para nosotros es Assadi o Altamirano en la U”, apuntó sobre el extremo chileno-cubano que llegó desde Cobresal.

“En cuanto a lo motivacional, que no nos pudieran ganar se los dije. Araya jugó su primer partido internacional, está Pancho Montes, Vicente Espinoza, jugadores del club. César entró extraordinario, muy bien, determinante”, agregó sobre Munder, quien se anotó con dos asistencias.

Nelson da Silva anotó el primer gol del Tino ante la U. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Cuando hay convicción y los jugadores se entregan, las cosas se pueden dar. Este es el desde. Se celebra poco y tenemos que pensar en Cobresal. Tanto para Paqui como para mí iba a ser difícil quedar eliminado. Son partidos de 100 minutos. No hay un mañana ni un segundo partido”, se sinceró Muñoz.

Tiene claro que Meneghini quedó muy cuestionado por este objetivo que no consiguió el Romántico Viajero. “Sabíamos que sería así, a los muchachos les dije que es una final que se juega a muerte. Si yo no clasificaba se iba a decir que era un fracaso y si la U no clasifica, se habla de fracaso también”, expuso.

Otra foto del festejo de Palestino. (Andres Pina/Photosport).

“Para mí el cómo es súper importante. El resultado es determinante. Pero también la construcción del equipo y se crea en eso”, sentenció la Nona Muñoz, quien está muy agradecido por tener de vuelta a César Munder.

