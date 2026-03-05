Es tendencia:
U. de Chile

¿Renuncia? Paqui Meneghini responde por su futuro tras el fracaso en U. de Chile

Francisco Meneghini dio explicaciones después del fracaso de U. de Chile en Copa Sudamericana. Los azules no competirán internacionalmente en 2026.

Por Javiera García L.

U. de Chile no pudo contra Palestino y quedó fuera de la Copa Sudamericana, despidiendose de la competencia internacional para 2026. Un final de locos, con un gol del Tino a los 90’+6, definió la clasificación árabe.

Los azules venían de tomar un fuerte respiro con su triunfo en el Superclásico, pero toda la alegría quedó olvidada. Y este fracaso internacional hace que Francisco Meneghini vuelva a estar en una posición delicada.

En conferencia de prensa, el DT dio explicaciones. “No estoy a la altura. Los resultados no son los acordes de lo que es este equipo ni lo que buscamos“, fueron sus primeras palabras.

“No me gusta hablar individualmente de jugadores. Pero yo me hago cargo de las decisiones que tomo. Hubo dos cambios obligados, lo de Lucero y Tamayo. El caso de Chelo Morales, por su inactividad era dificil que pudiera jugar dos partidos seguidos. El caso de Fabián también estaba muy desgastado”, dijo.

¿Va a renunciar? Esto respondió Paqui Meneghini en U. de Chile

Pese a todo, Paqui Meneghini descartó renunciar. “No pienso en eso. El partido del domingo fue un envión anímico muy fuerte. Lo de hoy nos golpea por todo lo que he dicho. Ahora hay que recuperarse bien para el lunes“, dijo.

Tras el fracaso internacional, U. de Chile vuelve a la cancha el lunes 9 de marzo, con el partido frente a U. de Concepción en el Estadio Nacional. El duelo está programado para las 20:00 horas.

