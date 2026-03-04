Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Minuto a minuto: U de Chile y Palestino se disputan la clasificación a Copa Sudamericana

Universidad de Chile y Palestino se juegan el paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, cupo que ya consiguió Audax Italiano frente a Cobresal en Calama.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
La U y Palestino definen al segundo clasificado chileno a la fase de grupos de la Sudamericana.
© PhotosportLa U y Palestino definen al segundo clasificado chileno a la fase de grupos de la Sudamericana.

Universidad de Chile recibe a Palestino, en duelo a partido único, por el paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Los azules llegan con el registro del triunfo en el estadio Monumental (0-1), por el Superclásico 199 ante Colo Colo.

¿Qué pasó con Matías Zaldivia? La explicación de su ausencia ante Palestino por Copa Sudamericana

ver también

¿Qué pasó con Matías Zaldivia? La explicación de su ausencia ante Palestino por Copa Sudamericana

Por su parte, Palestino viene de golear 4-2 a O’Higgins por la quinta fecha de la Liga de Primera. Asimismo, hay registro reciente entre ambos equipos, con empate sin goles (0-0) entre El Tino y la U, por la tercera jornada del campeonato nacional.

La U y Palestino se vuelven a ver, esta vez en vital duelo por Copa Sudamericana.

La U y Palestino se vuelven a ver, esta vez en vital duelo por Copa Sudamericana.

Con el duelo de esta jornada quedará definido el segundo equipo chileno participante en la fase de grupos de la Sudamericana, quien se unirá a Audax Italiano (eliminó a Cobresal). O’Higgins también podría sumarse de perder en tercera fase de Copa Libertadores.

Nico Peric revela al culpable de su fallida llegada a la U de Chile: “Rompe el contrato”

ver también

Nico Peric revela al culpable de su fallida llegada a la U de Chile: “Rompe el contrato”

Minuto a minuto: U de Chile vs. Palestino por Copa Sudamericana

Publicidad

Probable formación de la U

De no mediar contratiempos de última hora, el DT Francisco Meneghini realizará sólo un cambio respecto al once inicial que se impuso a a Colo Colo en el Superclásico: Bianneider Tamayo reemplazará a Matías Zaldivia, quien debe cumplir dos fechas de castigo, pendientes de la edición 2025 del mismo torneo.

La U formaría con Gabriel Castellón al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Bianneider Tamayo en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales; y Javier Altamirano en mediocampo; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero en ataque.

Juégatela y gana con JugaBet

Recuerda que junto con disfrutar del partido entre Universidad de Chile y Palestino puedes ganar con Jugabet.

Con opción de Mega cuota, los factores en este momento multiplican por 1,70 el triunfo de la U, 3,74 el empate y 5,14 la victoria de Palestino, esto en el tiempo reglamentario. No te olvides de ganar un extra acertando al resultado del partido. Juega aquí.

El registro reciente de Palestino

Palestino goleó hace unos días a O'Higgins por 4-2, goles de Ian Gárguez, Sebastián Gallegos, Francisco Montes y Nelson Da Silva para los árabes. Eso sí, los tetracolores siguen en deuda, cerca de la zona de descenso en la tabla.

El ánimo azul

La U llega al duelo contra Palestino con la confianza a tope al dejar atrás la mala racha del inicio. Por la quinta fecha de la Liga de Primera, los azules consiguieron su primer triunfo de la temporada al derrotar a Colo Colo por 0-1 en el estadio Monumental. El solitario gol fue de Matías Zaldivia, quien hoy es baja obligada para el entrenador Francisco Meneghini.

¡Comenzamos la previa!

¡Buenas tardes redgoleras y redgoleros! Comenzamos la previa del duelo entre Universidad de Chile y Palestino por la clasificación a fase de grupos de Copa Sudamericana. Acompáñanos en la espera del trascendetal partido y durante el encuentro con el marcador y el desarrollo minuto a minuto.

Publicidad
    Lee también
    Ministro Pizarro revela el cambio de Vicente en Rosario Central: “Competencia muy intensa”
    Internacional

    Ministro Pizarro revela el cambio de Vicente en Rosario Central: “Competencia muy intensa”

    La nueva toma de la jugada que Correa reclamó como penal ante la U
    Colo Colo

    La nueva toma de la jugada que Correa reclamó como penal ante la U

    Valdivia revela el entrenador que lo borró de la selección
    Selección Chilena

    Valdivia revela el entrenador que lo borró de la selección

    Desempolvan "el peor insulto" contra Marcelo Salas
    Internacional

    Desempolvan "el peor insulto" contra Marcelo Salas

    COMENTARIOS
    Gordon moody
    Better Collective Logo