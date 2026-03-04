Universidad de Chile recibe a Palestino, en duelo a partido único, por el paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Los azules llegan con el registro del triunfo en el estadio Monumental (0-1), por el Superclásico 199 ante Colo Colo.

ver también ¿Qué pasó con Matías Zaldivia? La explicación de su ausencia ante Palestino por Copa Sudamericana

Por su parte, Palestino viene de golear 4-2 a O’Higgins por la quinta fecha de la Liga de Primera. Asimismo, hay registro reciente entre ambos equipos, con empate sin goles (0-0) entre El Tino y la U, por la tercera jornada del campeonato nacional.

La U y Palestino se vuelven a ver, esta vez en vital duelo por Copa Sudamericana.

Con el duelo de esta jornada quedará definido el segundo equipo chileno participante en la fase de grupos de la Sudamericana, quien se unirá a Audax Italiano (eliminó a Cobresal). O’Higgins también podría sumarse de perder en tercera fase de Copa Libertadores.

ver también Nico Peric revela al culpable de su fallida llegada a la U de Chile: “Rompe el contrato”

Minuto a minuto: U de Chile vs. Palestino por Copa Sudamericana