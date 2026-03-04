Vicente Pizarro se ha transformado en pieza clave en el Rosario Central de Jorge Almirón. El volante nacional dejó Colo Colo para emigrar al fútbol trasandino y ha sido una de las sorpresas en el cuadro canalla.

En este 2026 ya suma nueve partidos y además ganó el clásico ante Newells. Por lo que es pieza fundamental para Almirón, y se perfila como titular de cara a lo que será la Copa Libertadores.

Presente que tiene más chocho que nunca a su padre, Jaime Pizarro, quien hoy ve cómo su hijo se afianza en un grande de Argentina y confirma su nivel para la selección chilena. “Estamos contentos con su presente. He tenido la posibilidad de verlo. Es una competencia muy intensa”, comentó el Ministro de Deportes en conversación con Redgol.

“Estamos felices. Él está muy contento y con un lindo desafío. Es una bonita etapa la que está viviendo”, agregó contento el “Kaiser” con el presente que tiene su heredero ahora con la camiseta del canalla en Argentina.

El presente de Vicente Pizarro

Para Jaime Pizarro la pasión no cambia y hasta el día de hoy mantienen una fuerte relación con su hijo Vicente. Sin embargo, decidió tomar una importante decisión sobre su presente y lo que confesó a Redgol.

“Vemos fútbol, compartimos fútbol, pero cada uno en su mundo. Tiene un lindo desafío y me alegro muchísimo porque se ha desarrollado de linda forma”, confesó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

Por lo que agregó que ahora se enfoca en sus últimos días como Ministro de Deportes. “Queda poquito ya. Una semana. Por ahora estoy más cerca de volver a jugar en mi liga. Es lo que más necesito hoy en día. No estoy cerca de volver a dirigir, pero nunca sería indiferente”, sentenció.

