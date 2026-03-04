Universidad de Chile se juega el paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 enfrentando a Palestino como local en el Estadio Nacional. En duelo a partido único, los azules intentarán seguir por la senda del triunfo.

A poco del duelo, el entrenador Francisco Meneghini confirmó la formación azul con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Bianneider Tamayo en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales; y Javier Altamirano en mediocampo; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero en delantera.

Así las cosas, la U enfrentarán a Palestino con un cambio respecto al triunfo frente a Colo Colo, este domingo pasado en el estadio Monumental, por el Superclásico 199, en la quinta fecha de la Liga de Primera…

El cambio y banca azul ante Palestino

Bianneider Tamayo reemplazará a Matías Zaldivia, suspendido por el castigo pendiente de la Conmebol, tras la expulsión en semifinales frente a Lanús, por la pasada Copa Sudamericana.

Formación confirmada de la U contra Palestino.

En la banca de Universidad de Chile estarán Cristopher Toselli; Diego Vargas, Nicolás Fernández, Maximiliano Guerrero, Felipe Salomoni, Elías Rojas, Marcelo Díaz, Ignacio Vásquez, Lucas Romero, Matías Riquelme, Agustín Arce y Martín Espinoza.

Así, la U prácticamente repite el equipo que derrotó a Colo Colo con un plantel azul renovado tras dejar la racha de tres empates y una derrota en el inicio del 2026. El Chuncho consiguió su primera victoria ante los albos y quieren seguir el mismo camino.

La U y Palestino se enfrentan este miércoles 4 de marzo, desde las 21:30 horas en el Estadio Nacional. Sólo uno accederá a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.