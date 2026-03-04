Es tendencia:
Copa Libertadores

Para vencer a Tolima en Copa Libertadores: la formación de O’Higgins en la fase 3

El Capo de Provincia se mide ante el equipo colombiano en el duelo de ida en Rancagua.

Por César Vásquez

O'Higgins disputa la fase 3 de la Copa Libertadores.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTO'Higgins disputa la fase 3 de la Copa Libertadores.

O’Higgins sostiene ante Deportes Tolima un duelo clave en sus aspiraciones para este 2026. Por esta razón, no se guardan nada y ya tienen definida la formación titular para la Copa Libertadores.

El Capo de Provincia sorprendió a América al eliminar a Bahía de Brasil en condición de visita. Pese a que no eran favoritos, lograron guapear en Arena Fonte Nova y avanzar en una dramática definición a penales, con Omar Carabalí como héroe.

La formación de O’Higgins ante Tolima

El último fin de semana O’Higgins cayó ante Palestino por 4-2 en La Cisterna. En este encuentro en La Cisterna, Lucas Bovaglio decidió cuidar a sus figuras y mandar a un equipo alternativo al terreno de juego. El plan no funcionó bien por la derrota, pero ahora vuelven a poner el foco en la Copa.

Ante Bahía fue clave la victoria en Rancagua para poder avanzar. Por esto, saben que deben conseguir un buen resultado en El Teniente para viajar con mayor tranquilidad a Ibagué, donde se disputará el choque de vuelta el próximo miércoles 11 de marzo.

Para el duelo con Tolima, la formación elegida por Lucas Bovaglio será con Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Bryan Rabello; Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore.

De esta manera, el técnico argentino ratifica al equipo que venía jugando antes del partido con Palestino y que tan buenos resultados le dio contra Bahía. Rancagua promete ser una caldera ante Tolima.

El partido de O’Higgins ante el club colombiano será este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas. El Capo de Provincia va por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores y así, unirse a Coquimbo Unido y Universidad Católica en esta ronda.

