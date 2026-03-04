Palestino ya tiene todo listo para enfrentar a Universidad de Chile por la primera fase de la Copa Sudamericana. El duelo clave para ambos elencos que buscarán seguir con vida en el plano internacional.

El encuentro se disputará este miércoles 4 de marzo desde las 21:30 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez, escenario que recibirá un choque entre dos clubes chilenos por el paso a la siguiente ronda del torneo.

ver también Minuto a minuto: U de Chile y Palestino se disputan la clasificación a Copa Sudamericana

Para este compromiso, el cuadro árabe definió una oncena con mezcla de experiencia y velocidad. Busca competir de igual a igual ante los azules en un partido que se jugará a eliminación directa.

La posible formación de Palestino será: Sebastián Pérez; Ian Garguez, Fernando Meza, Vicente Espinoza, Dilan Zúñiga; Julián Fernández, Martín Araya, Francisco Montes, Sebastián Gallegos, Jonathan Benítez; Nelson Da Silva.

Duelo chileno en Sudamericana

El compromiso definirá a uno de los equipos que avanzará a la siguiente fase del torneo continental, en un cruce que promete intensidad por tratarse de dos elencos del fútbol chileno.

ver también Formación confirmada de U de Chile: un cambio para enfrentar a Palestino por Sudamericana

En ese escenario, Palestino buscará dar el golpe en Ñuñoa y meterse en la siguiente etapa del certamen. Mientras que la U intentará hacerse fuerte como local para seguir en carrera en la Sudamericana.

Publicidad