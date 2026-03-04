“Escuchamos a todos”: Senado aprueba reforma que separa a la ANFP de la Federación de Fútbol

Un día histórico enfrenta el fútbol chileno. Este miércoles 4 de marzo se aprobó parte del proyecto de ley que busca regular las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP). Tema que se tomó el protagonismo en el Senado y que extendió el debate por varias horas.

Tras una maratónica jornada, que contó con la presencia de Jaime Pizarro como Ministro de Deportes, se aprobó el proyecto que busca modificar la ley N° 20.019. Entre las principales normas aprobadas destaca la separación de la ANFP de la Federación de Fútbol. Lo que abordó en la sesión Matías Walker (DC).

ver también Inspirado en la Cordillera de los Andes: El logo de la nueva Copa de la Liga del fútbol chileno

“Se valora la aprobación de la gran mayoría de las normas que presentamos hace diez años atrás. Esto busca terminar con los conflictos de interés en el fútbol y en el deporte”, aseguró el parlamentario.

El fútbol chileno vive un día histórico con importantes cambios en sus facultades.

Cambios en el fútbol chileno

A su vez el parlamentario recalcó que esta nueva reforma permitirá mayor transparencia y mejorar la fiscalización de cada institución. Lo que contó con 34 votos a favor, ninguno en contra y solo dos abstenciones de Javier Macaya y Gustavo Sanhueza.

Así se realizó la votación sobre la ley de Sociedades Anonimas

Publicidad

Publicidad

“Escuchamos a todos, la ANFP, la Federación, los equipos que no se sentían escuchados, al Sindicato de futbolistas, y a las mujeres futbolistas que son protagonistas”, enfatizó. A tal punto que puso como ejemplo lo que enfrentan los hinchas de la U.

“Hoy le decimos que no a la Multipropiedad, representantes extranjero que venían a ser dueños del fútbol y de la selección chilena. También los hinchas de Universidad de Chile van a saber quienes son sus dueños”, sentenció.

¿Qué falta ahora? De momento se indica informa que para que dicha propuesta se convierta finalmente en ley, debe ser aprobada por la Cámara de Diputados. Por lo que se esperan horas claves.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En resumen: