El fútbol chileno de Primera División en esta temporada 2026 tendrá como gran novedad la implementación de una nueva competencia que se sumará a la Liga de Primera y la Copa Chile. Hablamos de la Copa de la Liga, certamen que disputarán los 16 elencos de nuestra máxima categoría.

Con este nuevo torneo habrá más partidos a lo largo de laño e incluso se repartirá un pasaje para las copas internacionales del 2027. Y es que el campeón de este trofeo clasificará como el Chile 4 a la Copa Libertadores del próximo año, un premio para nada despreciable.

En la previa del comienzo a este nuevo certamen la ANFP oficializó en su canales oficiales lo que será el logo de la Copa de la Liga, tomando inspiración de uno de los íconos geográficos más importantes de Chile: la Cordillera de los Andes.

El logo de la nueva Copa de la Liga del fútbol chileno

La imagen que dará vida al torno presenta como elemento central a la Cordillera de los Andes en torno verde. Además, destaca una estrella solitaria en la parte superior izquierda, algo muy propio de la simbología nacional.

Por último, debajo de este conjunto aparece escrito “Copa de la Liga”, texto que de momento no cuenta con una ninguna marca comercial que lo auspicie.

Este es el logo de la Copa de la Liga 2026. | Foto: ANFP/Gemini.

Cabe recordar que esta Copa de la Liga nace a partir de las tremenda necesidad que tenía la ANFP de pagar su millonaria deuda con TNT Sports, metiendo más partidos en el año calendario para que puedan ser televisados por la señal.

Así se jugarán las primeras dos fechas de la Copa de la Liga

Fecha 1

Viernes 20 de marzo

18:00 Universidad de Chile vs Deportes La Serena, Estadio Nacional.

20:30 Unión La Calera vs Audax Italiano, Nicolás Chahuán.

Sábado 21 de marzo

12:00 horas Huachipato vs Deportes Concepción, CAP.

18:00 horas Colo Colo vs Coquimbo Unido, Monumental.

20:30 horas Cobresal vs Ñublense, El Cobre.

Domingo 22 de marzo

18:00 horas Universidad Católica vs U. de Concepción, Claro Arena.

20:30 horas O’Higgins vs Deportes Limache, El Teniente.

Lunes 23 de marzo

20:30 horas Palestino vs Everton, La Cisterna.

Fecha 2

Martes 24 de marzo

18:00 horas Universidad de Chile vs La Calera, Estadio Nacional.

20:30 horas Deportes Concepción Colo Colo, Ester Roa.

Miércoles 25 de marzo

18:00 horas Ñublense vs Universidad Católica, Nelson Oyarzún.

18:00 horas Huachipato vs Coquimbo Unido, CAP.

20:30 horas Audax Italiano vs Deportes La Serena, La Florida.

Jueves 26 de marzo

18:00 horas Deportes Limache vs Palestino, Lucio Fariña.

20:30 horas U. de Concepción vs Cobresal, Ester Roa.

20:30 horas Everton vs O’Higgins, Sausalito.

En síntesis

La ANFP oficializó el logo inspirado en la Cordillera de los Andes para el nuevo certamen.

El campeón del torneo clasificará como Chile 4 a la Copa Libertadores 2027.

Los 16 elencos de Primera División disputarán la competencia para saldar la deuda con TNT Sports.

