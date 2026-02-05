Es tendencia:
Copa Chile

Programación Copa Chile: Agenda de partidos y a qué hora juegan el fin de semana

Dos partidos serán transmitidos este fin de semana, en Valparaíso y Calama.

Por Franccesca Arnechino

Programación Copa Chile 2026.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTProgramación Copa Chile 2026.

Este fin de semana continúan las emociones de la Copa Chile. El tradicional torneo llegará con dos nuevos encuentros que serán transmitidos por la señal de Streaming y el canal HBO Max y TNT SPORTS, acercando la pasión del balompié a los fanáticos y fanáticas. 

En concreto, la fiesta se volcará al puerto de Valparaíso, para recibir un electrizante choque entre Santiago Wanderers y Unión San Felipe. Dos equipos de la región que buscarán dar el golpe, para sumar puntos en su grupo.

Luego, en el norte del país, se toparán Cobreloa y Deportes Antofagasta. Los Loínos buscan la revancha ante el CDA, que los venció por 2-1 en el debut en la Copa Chile, en un disputado encuentro.

Programación Partidos Copa Chile

Sábado 7 de febrero 

  • 19:00 horas | Santiago Wanderers vs. Unión San Felipe
  • Estadio Elías Figueroa
  • HBO Max y TNT Sports

Domingo 8 de febrero

  • 19:00 horas | Cobreloa vs. Deportes Antofagasta
  • Estadio Zorros del Desierto
  • HBO Max y TNT Sports
