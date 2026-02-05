Este fin de semana continúan las emociones de la Copa Chile. El tradicional torneo llegará con dos nuevos encuentros que serán transmitidos por la señal de Streaming y el canal HBO Max y TNT SPORTS, acercando la pasión del balompié a los fanáticos y fanáticas.

En concreto, la fiesta se volcará al puerto de Valparaíso, para recibir un electrizante choque entre Santiago Wanderers y Unión San Felipe. Dos equipos de la región que buscarán dar el golpe, para sumar puntos en su grupo.

Luego, en el norte del país, se toparán Cobreloa y Deportes Antofagasta. Los Loínos buscan la revancha ante el CDA, que los venció por 2-1 en el debut en la Copa Chile, en un disputado encuentro.

Programación Partidos Copa Chile

Sábado 7 de febrero

19:00 horas | Santiago Wanderers vs. Unión San Felipe

Estadio Elías Figueroa

HBO Max y TNT Sports

Domingo 8 de febrero

19:00 horas | Cobreloa vs. Deportes Antofagasta

Estadio Zorros del Desierto

HBO Max y TNT Sports