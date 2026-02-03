Copa Chile 2026: Confirman los 2 partidos que transmitirá TNT Sports por la fecha 2

¡Comenzó la Copa Chile! El pasado fin de semana se dio inicio a la edición 2026 del certamen copero con el desarrollo de la fecha 1, eso sí, con la participación exclusiva de los clubes de Primera B.

La misma situación se repetirá en los próximos días con el desarrollo de la fecha 2, correspondiente a la revancha de la primera jornada, y que, al igual que en esta fecha inicial, contará solo con dos partidos con transmisión televisiva. Conoce todos los detalles a continuación.

Los partidos de la fecha 2 de Copa Chile que van por TNT Sports

De acuerdo a la información publicada por el sitio web campeonatochileno.cl de la ANFP, la fecha 2 de la Copa Chile también contará con dos partidos por televisión. El primero será el duelo entre Santiago Wanderers y Unión San Felipe, a disputarse este sábado 7 de febrero en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, a las 19:00 horas.

¿Y el otro? Se trata del enfrentamiento entre Cobreloa y Deportes Antofagasta, un verdadero partidazo que se jugará un día después, es decir, el domingo 8 de febrero, en el estadio Zorros del Desierto de Calama, también a las 19:00 horas.

Ambos encuentros serán transmitidos por televisión a través de TNT Sports y vía streaming mediante la plataforma HBO Max.

Así se juega la fecha 2 de la Copa Chile 2026:

Viernes 6 de febrero

Magallanes vs. Deportes Santa Cruz en el Estadio Municipal de San Bernardo a las 18:00 horas.

Sábado 7 de febrero

Deportes Temuco vs. Puerto Montt en el Germán Becker de Temuco a las 18:00 horas.

en el Germán Becker de Temuco a las Santiago Wanderers vs. Unión San Felipe en el Elías Figueroa Brander a las 19:00 horas. Transmite TNT Sports y HBO Max.

San Luis vs. Deportes Copiapó en el Municipal Lucio Fariña Fernández a las 20:00 horas.

en el Municipal Lucio Fariña Fernández a las San Marcos de Arica vs. Deportes Iquique en el Carlos Dittborn a las 20:30 horas.

Domingo 8 de febrero

Rangers de Talca vs. Curicó Unido en el Bicentenario Iván Azócar Bernales a las 18:00 horas.

en el Bicentenario Iván Azócar Bernales a las Unión Española vs. Deportes Recoleta en el Municipal de La Pintana a las 18:00 horas.

en el Municipal de La Pintana a las Cobreloa vs. Deportes Antofagasta en el estadio Zorros del Desierto a las 19:00 horas. Transmite TNT Sports y HBO Max.

