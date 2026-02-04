Es tendencia:
Universidad Católica

Multicampeón con Católica festeja su vasectomía tras sus cuatro hijas: “Me corté los…”

Fernando Cordero compartió en sus redes sociales lo que fue el proceso médico por el que se sometió tras tener cuatro hijas.

Por Patricio Echagüe

Un ex cruzado se la jugó con someterse a una vasectomía.
Un ex cruzado se la jugó con someterse a una vasectomía.

Fernando Cordero desde hace algunos meses que está disfrutando en una nueva etapa de su vida. Tras oficializar que colgó lo botines en noviembre del año pasado, ahora con 38 años el ex Universidad Católica debe buscar un nuevo rumbo para lo que viene.

Justamente por lo mismo es que el Chiki juntó valentía y se sometió a una intervención que muchos hombres todavía siguen evitando: la vasectomía.

Después de traer a este mundo junto a su pareja a cuatro niñas, Javiera, Antonia, Martina y Florencia, el ex lateral se la jugó con “cerrar la fábrica” y compartirlo con sus seguidores en Instagram con notables fotos.

Fernando Cordero comparte su proceso de vasectomía

Todo comenzó con unas primeas imágenes que sin duda preocupó a los hinchas. Por lo mismo, el mismo Chiki se lo tomó para la risa y escribió “nada malo, me corté los… Vasectomía”.

Después agradeció a los responsables de la operación: “Para los que preguntan el culpable de todo esto es Dr Avillo. Un crack. Así que para los que deseen escríbanle y él los ayuda en todo (…) Agradecido, nunca nadie me quiso tanto jajaja”.

Pese a que fue formado en Unión Española, Cordero generó un fuerte lazo con Universidad Católica tras estar por siete años en el club. Sin ir más lejos, con los cruzados jugó 239 partidos y anotó 18 goles. Además, ganó tres títulos de Primera División y una Supercopa.

