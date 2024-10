Fernando Cordero ha estado muy atento al inicio de Franco Colapinto como piloto titular de la F1. Luego del despido del estadounidense Logan Sargeant, el argentino se ganó un lugar en la escudería Williams. Aunque ya había dado muestras a nivel internacional de estar para grandes cosas.

“Había visto un par de carreras en la F2”, le contó el Chiqui a RedGol. En el Gran Premio de Imola de la categoría, Colapinto adelantó al estonio Paul Aron en la última vuelta. Una maniobra espectacular, que de seguro captó la atención de James Vowles, el director del equipo británico que lo erigió como sucesor de Sargeant.

Cordero es fanático de la F1. Y lo ha visto en acción en las tres carreras que disputó el trasandino de 21 años. “Hasta ahora me sorprendió mucho. Más que la velocidad, más que haya tenido buenos resultados. Es que no haya conocido tanto las pistas. Las corrió en simulador, pero claramente no es lo mismo”, manifestó el lateral izquierdo de Deportes Linares, quien forma parte de la directiva del Sindicato de Futbolistas Profesionales.

“Me sorprendieron los adelantamientos, la largada que tuvo en la carrera pasada. Muchos lo alabaron, a otros les molestó”, repasó Cordero. Se refiere al Gran Premio de Singapur, donde hubo una salida espectacular de Colapinto. De todas maneras, su compañero de equipo, el tailandés Alex Albon, reprobó la acción por la radio.

Franco Colapinto en Marina Bay, sede del Gran Premio de Singapur. (Foto: Imago).

Y tras la carrera, donde Colapinto terminó 11°, el español Carlos Sainz lo criticó por lo arriesgado del adelantamiento. “Ha sido un inicio de carrera muy comentado en los últimos tiempos y corriendo en un Williams. Cuando comenzaron Max Verstappen, Lewis Hamilton y Fernando Alonso, todos tenían autos competitivos. Colapinto no lo tiene”, aseguró Fernando Cordero.

Franco Colapinto a bordo del Williams FW46 en el Gran Premio de Singapur. (Foto: Imago).

Fernando Cordero recuerda a Eliseo Salazar en la F1 por su admiración a Franco Colapinto

Fernando Cordero piensa que el inicio de Franco Colapinto en la F1 es muy prometedor. Por una razón que destaca sobre cualquier otra. “A pesar de ser una escudería de renombre por el tiempo que lideró años atrás, hoy en día no es de las más competitivas. Los resultados son claros”, aseguró el Chiqui, un conocedor de la categoría reina del automovilismo.

“Ha tenido una buena recepción de los colegas. Me parece un comienzo tremendamente importante, sobre todo para Sudamérica y los argentinos. Nosotros tenemos un referente como Eliseo Salazar. He podido compartir con él”, repasó Cordero sobre el piloto chileno que corrió desde 1981 hasta 1983 en la F1.

Eliseo Salazar (10) en el Gran Premio de Zandvoort de la F1. (Getty Images).

Agregó que “fui a su karting en el Mall Plaza Norte. No soy fanático del deporte tuerca en sí, es muy amplio. Pero sí me gusta mucho la Fórmula 1. Viste el fervor que tienen los argentinos por todo esto de Colapinto. Ha sido un comienzo muy bueno, no me quiero imaginar de lo que es capaz con un buen auto”.

Por ahora, la única posibilidad de asiento para el trasandino en 2025 es el segundo coche de Sauber, una escudería que en 2026 pasará a ser Audi. De hecho, se reportaron negociaciones entre la dirección de Williams para cederlo a aquel equipo debido a la gran impresión que causó su debut. Por ejemplo, tardó apenas dos grandes premios en sumar puntos, algo que Logan Sargeant hizo una sola vez en 36 carreras. Todavía tiene tiempo de progresar y mostrar su talento.

Fernando Cordero es fanático de la F1. (Captura Instagram).

