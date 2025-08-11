“Preocupado por su finiquito”: Garra Blanca lanza fuerte advertencia sobre el futuro de Jorge Almirón en Colo Colo

Colo Colo enfrenta uno de sus momentos más complicados en la temporada 2025. El empate agónico ante Everton por la Liga de Primera dejó aún más lejos el sueño de la remontada y ahora están solo clasificados a Copa Sudamericana.

Situación que colmó la paciencia de la Garra Blanca que este lunes sacó un fuerte comunicado sobre la continuidad de Jorge Almirón. “Tu tiempo se acabo”, ilustra la publicación en el Instagram oficial que tiene la hinchada del Cacique. Reclamo que ya habían realizado en el mes de julio tras el empate ante O’Higgins.

“Los resultados no se están dando: estamos prácticamente fuera de la lucha por el título, eliminados por equipos discretos en la Copa Chile, últimos y eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y, por si fuera poco, derrotados ante nuestros clásicos rivales”, lamenta el comunicado que tiene más de diez mil me gusta.

Pero tras ello, vino la fuerte advertencia contra Almirón. Es que a días de jugar el clásico contra Universidad Católica y el superclásico contra la U, recalcaron que no debe continuar en el cargo.

“Le informamos al técnico argentino que con la pasión del pueblo no se juega. Si su intención es destruir al equipo, sin importarle nada ni nadie, y únicamente preocupado por asegurar su finiquito, no se lo permitiremos”, sentenciaron.

La publicación de la GB contra Jorge Almirón

¿Cuánto cuesta despedir a Jorge Almirón?

Según se filtró, por los malos resultados de Jorge Almirón en la concesionaria de ByN se decidió por sacarlo de su cargo. Sin embargo, el monto del finiquito ascendía a 3,3 millones de dólares.

El tema es que luego se negoció con el adiestrado y se ofreció un millón de dólares. Cifra que fue rechazada por el entrenador y su agencia de representación, quienes se bajaron a 2,5 millones de la moneda estadounidenses.

Sin embargo, tampoco se pudo llegar a dicho monto. Por lo que Aníbal Mosa decidió hacer las paces con el trasandino y recalcó que se le respetará su contrato hasta finales del 2025.

