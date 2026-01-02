Es tendencia:
De Colo Colo a duro round en Argentina: Almirón y Gustavo Quinteros de las mechas por este crack

Ambos entrenadores dirigen populares elencos trasandinos, donde un cortado en Rosario es la nueva obsesión de su rival.

Por Nelson Martinez

Ex entrenadores albos ahora dirigen en Argentina.
Recordados como los últimos campeones en Colo Colo, hoy dos entrenadores argentinos viven un momento similar en sus carreras dirigiendo a populares equipos de su país.

Se trata de Jorge Almirón y Gustavo Quinteros, quienes están a cargo de Rosario Central e Independiente, respectivamente. Eso sí, el primero saltó directamente desde Macul tras su polémico adiós en 2025.

Pero hoy ambos prestigiosos entrenadores salieron al baile en el mercado de pases trasandino. Eso, porque en Rosario hubo controversia luego que Almirón cortara a la gran figura y emblema del equipo, que ahora negocia para irse con Quinteros.

Duelo de dos ex Colo Colo por figura Argentina

Tras campeonar con Colo Colo, hoy Jorge Almirón y Gustavo Quinteros están “de las mechas” por la gran figura que dejó Rosario Central y suena fuerte rumbo a Independiente: Ignacio Malcorra.

“Independiente tiene conversaciones abiertas por Ignacio Malcorra. El zurdo es un pedido de Gustavo Quinteros. Nacho está libre tras su paso por Rosario Central”, avisó el periodista de TyC Sports, Germán García Grova.

Precisamente, Almirón está en la mira por los hinchas del “Canalla”, ya que el hábil 10 es un emblema del club. Por eso, el ex DT de Colo Colo está obligado a converncer a su fanaticada con buenos resultados.

Malcorra en Rosario /Getty Images

Por su parte, Quinteros empezará desde cero tras asumir el año pasado en la segunda mitad del torneo. Es un hecho que Felipe Loyola no sigue en el equipo y busca rearmar todo su mediocampo en el Rojo.

