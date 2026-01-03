Es tendencia:
Chile se ilusiona con dar el batacazo en la Kings League 2026: “Vamos a llegar lo más alto”

El equipo nacional que contó con la dirección de Arturo Vidal, superó a Holanda y sueña con dar el batacazo.

Por Felipe Pavez Farías

La Roja superó a Países Bajos en el debut por la Kings League
Chile partió con el pie derecho la disputa del Mundial de la Kings League 2026. El equipo nacional superó en el debut a Países Bajos y se ilusiona con hacer historia en el torneo que se disputa en Brasil. 

En el estreno en el grupo A, el combinado nacional tuvo que sufrir para quedarse con el triunfo. Por minutos estuvo en ventaja en el marcador. Pero el rival igualó las cifras 3-3 y llevó todo a los penales. Sin embargo, Chile no arrugó y se quedó con el triunfo desde los doce pasos por 3-1. 

Por lo que renueva los ánimos en Sao Paulo y ahora llega de la mejor forma a las próximas dos fechas que serán claves ante Marruecos (7 de enero) y Colombia (11 de enero). 

La ilusión de Chile en la Kings League 

El debut dejó más que contento al equipo nacional. Así lo confesó Ignacio Herrera que es uno de los experimentados de Chile y que conversó con Redgol tras el triunfo ante Países Bajos. 

Ignacio Herrera y Matías Vidanghossy lideran a la Roja en la Kings League

“Significa mucho para nosotros este triunfo. Nos tomamos con seriedad este torneo. El equipo se va a soltar y queremos ir partido a partido”, recalcó el jugador que es de los que busca tocar la gloria en Brasil. 

“Esto significa mucho para mí. Mathías Vidangossy me invitó y agradezco la oportunidad. Acá hay muchos jóvenes y trataremos de llegar lo más alto posible”, sentenció el ex goleador de Cobreloa y la U de Conce entre otros. 

