Ya pasaron semanas de la hazaña de Chile en la Kings League, donde fue subcampeón, pero el recuerdo sigue lantente. Es que destacadas figuras demostraron su vigencia y talento, liderados por Mathías Vidangossy, Matías Donoso e Ignacio Herrera.

Precisamente, este último venía de ser pilar en el ascenso de U de Concepción a la Liga de Primera. Herrera anotó un gol en la final ante Copiapó, aunque había dejado en el aire su futuro este 2026.

Y fue en el duelo de campeones entre el Campanil y Coquimbo donde el Nacho confirmó su decisión y cuelga los botines. Eso sí, lo hizo ante un mar de aplausos y homenajeado por el equipo en que se retira.

Así fue el retiro de crack chileno en la Kings League

Ignacio Herrera dejó atrás sus goles en la Kings League y recibiendo la camiseta enmarcada de U de Concepción se despidió también de su carrera como futbolista. Ante una ovación, el delantero dijo adiós.

El mismo jugador había dicho a RedGol que barajaba la opción del retiro por un tema familiar. La distancia con su hija fue factor y el experimentado delantero colgó los botines para estar junto a los suyos.

A sus 38 años, el jugador deja atrás una carrera que inició haciendo inferiores en U Católica. Pese a eso, no alcanzó a debutar en los cruzados y partió a préstamo a Rangers.

Herrera y su gol del ascenso con la UdeC /Photosport

Pasó por equipos como Real Betis B, fútbol de Kazajistán, Ecuador y cerró sus últimos años en la Primera B de Chile. Ahí militó en Barnechea y su último paso con ascenso en U de Concepción.