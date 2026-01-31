Es tendencia:
Video: crack de Chile en la Kings League se retira del fútbol con homenaje en el U de Conce vs Coquimbo

Experimentado goleador en el fútbol chileno se retira a sus 38 años y entre aplausos recibió una camiseta enmarcada en la Liga de Primera.

Por Nelson Martinez

Tras el notable torneo, jugador nacional colgó los botines.
© Kings LeagueTras el notable torneo, jugador nacional colgó los botines.

Ya pasaron semanas de la hazaña de Chile en la Kings League, donde fue subcampeón, pero el recuerdo sigue lantente. Es que destacadas figuras demostraron su vigencia y talento, liderados por Mathías Vidangossy, Matías Donoso e Ignacio Herrera.

Precisamente, este último venía de ser pilar en el ascenso de U de Concepción a la Liga de Primera. Herrera anotó un gol en la final ante Copiapó, aunque había dejado en el aire su futuro este 2026.

Y fue en el duelo de campeones entre el Campanil y Coquimbo donde el Nacho confirmó su decisión y cuelga los botines. Eso sí, lo hizo ante un mar de aplausos y homenajeado por el equipo en que se retira.

Así fue el retiro de crack chileno en la Kings League

Ignacio Herrera dejó atrás sus goles en la Kings League y recibiendo la camiseta enmarcada de U de Concepción se despidió también de su carrera como futbolista. Ante una ovación, el delantero dijo adiós.

El mismo jugador había dicho a RedGol que barajaba la opción del retiro por un tema familiar. La distancia con su hija fue factor y el experimentado delantero colgó los botines para estar junto a los suyos.

A sus 38 años, el jugador deja atrás una carrera que inició haciendo inferiores en U Católica. Pese a eso, no alcanzó a debutar en los cruzados y partió a préstamo a Rangers.

Herrera y su gol del ascenso con la UdeC /Photosport

Pasó por equipos como Real Betis B, fútbol de Kazajistán, Ecuador y cerró sus últimos años en la Primera B de Chile. Ahí militó en Barnechea y su último paso con ascenso en U de Concepción.

