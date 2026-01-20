Chile no pudo ante Brasil y perdió por 6-2 en la final de la Kings League en un partido polémico. De hecho, los reclamos de los jugadores nacionales persisten, especialmente por una jugada clase que pudo cambiar drásticamente el desarrollo del duelo.

A los 13 minutos, cuando el marcador estaba 3-1 a favor de los brasileños, Canhoto le entró durísimo a Carlos González y le dio de lleno con la planta del pie en la boca del estómago…

Como si fuera poco, Canhoto celebró su falta y apenas recibió amarilla en medio de un amago de pelea por la temeraria acción del verdeamarelo.

Nacho Herrera y los vendehumo de Brasil

En ESPN el jugador de Chile, Nacho Herrera, se lanzó durísimo contra el rival de la final y el blando arbitraje, a favor de Brasil, claro.

“Está medio normalizado incluso en el Brasileirao, esto que se ve en la Copa Libertadores que le entran y levantan a gente. Y una vendida de humo media mala“, dijo Herrera.

El seleccionado nacional del equipo de Kings League, encabezado a la distancia por Arturo Vidal, no duda: esa acción pudo lesionar a su compañero y modificar también el resultado del duelo para Chile: “esa jugada era roja, cinco minutos fuera y te cambia el partido“.

“Y nos ha pasado que estando en Brasil históricamente una va y te echan. Pierdes. La Liga te lleva a frenarte un montón porque la amarilla son dos minutos fuera, entonces cuesta, no se hace fácil“, sentenció Herrera.