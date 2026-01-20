Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Kings League

Crack de Chile en la Kings League arremete contra el arbitraje y “los vende humo” de Brasil

El chileno Nacho Herrera repasó al arbitraje de la final y calificó a Brasil como vende humo al repasar una dura falta que le salió casi gratis a los verdeamarelos.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Nacho Herrera y Brasil vendiendo humo en la Kings League.
© Kings LeagueNacho Herrera y Brasil vendiendo humo en la Kings League.

Chile no pudo ante Brasil y perdió por 6-2 en la final de la Kings League en un partido polémico. De hecho, los reclamos de los jugadores nacionales persisten, especialmente por una jugada clase que pudo cambiar drásticamente el desarrollo del duelo.

A los 13 minutos, cuando el marcador estaba 3-1 a favor de los brasileños, Canhoto le entró durísimo a Carlos González y le dio de lleno con la planta del pie en la boca del estómago

Como si fuera poco, Canhoto celebró su falta y apenas recibió amarilla en medio de un amago de pelea por la temeraria acción del verdeamarelo.

De manos de Ronaldo: Figura de Chile es el Mejor Arquero del Mundial de Kings League

ver también

De manos de Ronaldo: Figura de Chile es el Mejor Arquero del Mundial de Kings League

Nacho Herrera y los vendehumo de Brasil

En ESPN el jugador de Chile, Nacho Herrera, se lanzó durísimo contra el rival de la final y el blando arbitraje, a favor de Brasil, claro.

Tweet placeholder

Está medio normalizado incluso en el Brasileirao, esto que se ve en la Copa Libertadores que le entran y levantan a gente. Y una vendida de humo media mala“, dijo Herrera.

Publicidad

El seleccionado nacional del equipo de Kings League, encabezado a la distancia por Arturo Vidal, no duda: esa acción pudo lesionar a su compañero y modificar también el resultado del duelo para Chile: “esa jugada era roja, cinco minutos fuera y te cambia el partido“.

“Estuvo apretando”: Piqué destacó la importancia de Vidal para que Chile esté en la Kings League

ver también

“Estuvo apretando”: Piqué destacó la importancia de Vidal para que Chile esté en la Kings League

Y nos ha pasado que estando en Brasil históricamente una va y te echan. Pierdes. La Liga te lleva a frenarte un montón porque la amarilla son dos minutos fuera, entonces cuesta, no se hace fácil“, sentenció Herrera.

Lee también
¡Ya son 19! La extensa lista de jugadores que dejaron Colo Colo
Colo Colo

¡Ya son 19! La extensa lista de jugadores que dejaron Colo Colo

Aseguran que Midtjylland rompe el chanchito para retener a Darío Osorio
Mercado de fichajes 2026

Aseguran que Midtjylland rompe el chanchito para retener a Darío Osorio

"La oferta ya...": le ponen fecha a la salida de Cepeda de Colo Colo
Colo Colo

"La oferta ya...": le ponen fecha a la salida de Cepeda de Colo Colo

¿Candidato al título? Recicló cinco ex jugadores de Colo Colo y la U
Mercado de fichajes 2026

¿Candidato al título? Recicló cinco ex jugadores de Colo Colo y la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo