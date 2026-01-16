Es tendencia:
En La Serena no lo olvidan: el gol “Maradoniano” de Vidangossy a Colo Colo que repitió en la Kings League

El hábil jugador chileno brilla con el equipo instalado en la final. En 2011 hizo un golazo similar en el fútbol, jugando por La Serena.

Por Nelson Martinez

Sigue vigente el talento de Mathi.
La selección de Chile la sigue rompiendo en la Kings League y se instaló en la final del torneo. El prestigioso Mundial tendrá a la Roja jugando contra los locales de Brasil en la definición, este sábado.

Y la gran figura del combinado nacional ha sido Mathías Vidangossy, quien a punta de talento y gambetas ha deleitado a todo el público. Ante España se mandó un verdadero golazo, clave para el triunfo final.

Pero los más nostálgicos rápidamente recordaron otro tanto similar, esta vez en una cancha de fútbol y ante Colo Colo. Jugando para Club Deportes La Serena, el Mathi ya se había hecho un golazo “Maradoniano” que sacó aplausos.

Vidangossy y el sello de la casa en sus goles

Mathías Vidangossy anotó un golazo eludiendo rivales en la Kings League por Chile, replicando un tanto del 2011 en la goleada 4-0 de La Serena ante Colo Colo. Desde suelo granate, el medio Only Granates recordó la joya en La Portada.

Vidangossy tuvo tal éxito en ese plantel papayero, que posteriormente saltó al mismo Colo Colo. Si bien en Macul no tuvo buena campaña, sus gambetas siguen vigentes hasta el día de hoy.

El formado en Unión Española dio la vuelta larga en el fútbol y tras paso por Villarreal, jugó en múltiples equipos del fútbol chileno. Melipilla, Palestino, Colchagua, Unión La Calera y San Luis fueron algunas de sus camisetas.

Tras defender a Curicó Unido en 2024, el hábil mediapunta colgó los botines definitivamente. Pero lejos de dejar de deleitar con el balón, hoy encaminó a Chile rumbo a histórica final en la Kings League.

