La nueva vida de Mathías Vidangossy: Del retiro y la lucha contra la depresión a ser finalista del Mundial de la Kings League

Matías Vidangossy se ha transformado en el referente de la selección chilena en el Mundial de la Kings League. Con 38 primaveras en el cuerpo, el ex futbolista ha sido determinante para la Roja y con sus gambetas metió al equipo nacional en la definición del torneo.

Una carrera ligada al fútbol que comenzó en Unión Española en 2005 con su salto al profesionalismo. Tras ello, vino el despegue en la selección sub 20 y el Mundial en Canadá en 2007. Luego llegó el salto al Villarreal para jugar en el viejo continente.

Posteriormente pasó por más de 15 clubes, entre ellos Colo Colo, Palestino, La Serena, Melipilla y Curicó. Una carrera más que exitosa para muchos, pero que para Vidangossy se vio afectada por la depresión.

“Creía que todo iba a ser distinto. Hasta los 30 años me costó sobreponerme. La depresión me generó pensar mucho hacia atrás y no enfocarme en el presente”, confesó el jugador. Por lo mismo el jugador decidió iniciar estudios para profundizar en el tema y hoy realiza charlas para apoyar a quienes sufren por una situación similar.

Vidangossy es el líder de Chile en la Kings League

“La vida me ha llevado por otro camino. Todos te dicen hay que ganar siempre. ¿Pero y si no? Yo quiero jugar y entretenerme jugando. La vida es más que ganar. Hay otras cosas. Hay que enamorarse del proceso”, complementó en entrevista con TNT Sports.

El renacer en la Kings League

A los 38 años Mathías Vidangossy decidió ponerle fin a su carrera como futbolista profesional. Pero esto no significó que colgaría los botines para siempre. Tras ello, vino el llamado para jugar por la Kings League. Un formato distinto, con reglas más que llamativas pero que lo cautivó de inmediato.

“Cuando me dijeron hay que armar el equipo y trate de traer a amigos. Gente conocida para armar una buena dinámica de grupo. Todo ha sido genial y estamos disfrutando el momento”, confesó tras el último triunfo ante España.

Ahora Vidangossy se enfoca en la final que será este sábado 17 de enero ante Brasil. Chile buscará un inédito título por el Mundial de la Kings League y una vez más tendrá a todo un país apoyándolo en busca de una nueva hazaña.

