Hoy es el día. La selección chilena está a un paso del título y este sábado 17 de enero juega la final del Mundial de la Kings League. ¿El rival? Brasil, elenco local, al que enfrentará desde las 20:00 horas.

Ha sido un camino épico y sorprendente para el equipo capitaneado por Arturo Vidal y el streamer Shelao. En semifinales, empataron por 5-5 contra España y definieron la clasificación a la gran final en penales.

Mathías Vidangossy ha estado al centro de toda la acción de la Chile en la Kings League. El talentoso volante ha sido clave en la campaña nacional y quiere coronar esta inesperada y exitosa experiencia con el título.

Es por eso que el futbolista se tomó las redes sociales de la Kings League, que compartió un emotivo video. “No es suerte. Es una vida entera peleando por un sueño. Sacrificando en silencio. Por Chile. Mathías Vidangossy lo merece“, lee la publicación. Rápidamente se llenó de comentarios chilenos.

Mathías Vidangossy y Chile van por el título de la Kings League: ¿Cuándo se juega?

La esperada final del Mundial de la Kings League, donde se enfrentarán Chile y Brasil, se disputará desde las 20:00 horas a través de la señal abierta de Canal 13, además de la plataforma digital 13GO y el canal oficial de Canal 13 en YouTube, y el canal oficial de Twitch de la competencia.

El partido se jugará en el estadio Allianz Parque del Palmeiras, donde antes habrá un show previo. El stream comenzará a las 18:00 horas y a las 18:45 está pactado un partido de Kings League vs Caze TV Game. Justo antes de la final, se espera una presentación musical de MC Marks, MC PH y DJ Japa NK.

