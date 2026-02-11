La Roja pisa fuerte en la Kings League: Las 4 figuras chilenas que sacuden el mercado 2026

El éxito del equipo chileno en el Mundial de la Kings League sigue generando repercusiones positivas para los jugadores nacionales que alcanzaron la final del certamen. La buena campaña no solo dejó una grata impresión a nivel internacional, sino que también abrió nuevas oportunidades laborales dentro de la competencia liderada por Gerard Piqué.

Este martes 11 de febrero se confirmó el regreso de Mathías Vidangossy a la competencia como nuevo jugador del Raniza FC, elenco que tiene como presidenta a la influencer mexicana Alana Flores. Sin embargo, las novedades no se detuvieron ahí, ya que en menos de 24 horas hubo nuevos movimientos que aumentaron la presencia chilena en el torneo.

ver también Jugó en Europa y Asia, fue campeón en la “B” y figura en la Kings League: Ignacio Herrera anuncia su retiro del fútbol

Primero, fue la confirmación de Matías Herrera, el portero nacional y una de las principales figuras de La Roja fue anunciado como nuevo refuerzo del Raniza FC, compartiendo equipo con el ex Villarreal y Colo Colo, pero esto no quedó ahí.

Así es, porque durante la segunda y tercera jornada del “mercato” de la Kings League, se oficializó la llegada de otros dos futbolistas nacionales a la competencia. Se trata de Ezequiel Luna y Juan Araya, quienes también se integrarán al proyecto de Raniza FC para la temporada 2026.

Luna y Araya se suman al contingente chileno en la Kings League

A través de las redes sociales oficiales del torneo se confirmó la incorporación del ex Santiago Wanderers, Ezequiel Luna, y del ex Colo Colo, Deportes Limache y San Luis, entre otros clubes, Juan Araya. Con su arribo, el club mexicano contará con cuatro futbolistas chilenos en su plantel, consolidando una marcada presencia nacional dentro del equipo.

De esta manera, Raniza FC apuesta fuerte por el talento chileno tras el impacto que generó la selección en el Mundial, donde varios nombres lograron visibilidad y reconocimiento.

Publicidad

Publicidad

Además, mediante la cuenta oficial de Instagram de la Kings League se dieron a conocer los valores de mercado actualizados de ambos jugadores en la competencia. Tanto Luna como Araya quedaron tasados en 58 millones en su primera temporada, cifra que refleja la proyección que se les asigna dentro del innovador formato.

Juan Araya y Ezequiel Luna llegan a la Kings League el 2026.

La Kings League continúa “chilenizándose” y el 2026 asoma como una temporada con protagonismo nacional marcado, ahora con cuatro representantes defendiendo la camiseta de un mismo club ¿Habrá más sorpresas?

Publicidad