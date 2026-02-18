Franco Calderón admite que haber comenzado sin victorias es algo que tiene con algo de inquietud a la U de Chile. Son tres partidos sin saber de triunfos y dos puntos en la tabla de posiciones. Muy poco para las expectativas que tenía Francisco Meneghini.

A Paqui le exigieron el título en el Romántico Viajero. Pero ya perdió siete puntos. Aunque en la fecha 4, recibirá en el Estadio Nacional a Deportes Limache, por ahora exclusivo líder. El zaguero argentino se refirió a este complejo comienzo del Bulla en la Liga de Primera 2026.

“En el camarín estamos muy bien, obviamente somos profesionales y sabemos que estas situaciones pasan. Tenemos que mostrar un buen ambiente, sabiendo y teniendo en claro que nos falta la victoria”, reconoció Calderón, quien lleva tres temporadas en la U. Llegó al Centro Deportivo Azul desde Unión Santa Fe.

Franco Calderón ante Diego Coelho de Audax Italiano en el empate sin goles. (Dragomir Yankovic/Photosport).

No explicó a qué se refiere con lo de mostrar buen ambiente. ¿Acaso a que no está bueno y hay que maquillarlo? No quedó muy claro. Calderón insistió en que “no hay que perder el foco y mostrar un buen ambiente para laburar mejor en la semana y conseguir los tres puntos. Eso nos está faltando“.

Eso sí, el “2” ratificó el respaldo irrestricto del plantel para Meneghini, escogido de manera unánime como sucesor de Gustavo Álvarez en los azules. “Dentro de todo no estamos mal, estamos muy bien con el plantel. Unido, con el técnico excelente”, lanzó Franco Calderón, un indiscutido en la zaga del Bulla.

Franco Calderón respalda a Paqui en la U de Chile

Franco Calderón sabe que algo necesario para la U de Chile es ganar por primera vez en el año. Qué mejor que hacerlo ante el puntero, Deportes Limache, y en el Estadio Nacional. “Cada uno sabe lo que está haciendo bien y mal. Uno hace autocrítica generalmente en esto”, dijo el trasandino.

“Uno es profesional y después de los partidos, piensa lo que hizo bien o mal. Falta una victoria para empezar a aceitar todo y tener mejor panorama durante la semana”, sentenció Calderón, quien dejó entrever que el ambiente está algo negativo por el tortuoso inicio liguero.

Paqui Meneghini sabe que juega un duelo clave ante Limache. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Algo natural en un plantel de fútbol profesional que se trazó altas expectativas como meta. Por lo pronto, Paqui Meneghini debe tomar algunas decisiones, como definir si volverá el argentino Felipe Salomoni, quien cumplió las dos fechas de suspensión por la roja directa recibida ante el Audax.

¿Cuándo juega la U vs Deportes Limache en la fecha 4 de la Liga de Primera?

Universidad de Chile recibirá a Deportes Limache por la 4° fecha de la Liga de Primera 2026 este domingo 22 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Al cabo de tres fechas, Deportes Limache lidera la tabla en la Liga de Primera 2026.

