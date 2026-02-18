Universidad de Chile intenta dejar atrás el empate contra Palestino para ir por su primera victoria en la Liga de Primera 2026. Los azules suman apenas dos puntos en tres partidos y la continuidad de Francisco Meneghini como DT está cuestionada desde ya.

En rueda de prensa, el defensa Franco Calderón explica por qué la U trabajó una zaga con línea de cuatro en la pretemporada para cambiar a un sistema de tres centrales.

“No nos sorprende porque terminamos jugando así el año pasado, el entrenador pidió primero una línea de cuatro y lo hicimos, no fue mal, pero es mas cómodo una de tres y es lo que terminamos jugando“, dijo Calderón.

Franco Calderón: la U sabe lo que hace bien y mal

Asimismo, el argentino de 27 años aseguró que en la interna del CDA hay autocrítica y, pese a bajo recuento de puntos, está la confianza y ambición para encontrar un mejor futuro.

“Nosotros estamos muy bien, obviamente somos profesionales y sabemos que estas situaciones pasan, nos falta la victoria y no podemos perder el foco. Hay que tener un buen ambiente para trabajar y conseguir los puntos que nos faltan”, expone.

Añadió que “cada uno sabe lo que hace bien y lo que hace mal. Uno hace autocrítica, es profesional, y tras los partidos uno piensa lo que hizo bien y mal en lo individual”.

“Yo creo que dentro de todo no estamos mal, estamos unidos con el plantel y unidos con el técnico, que es excelente. Falta una victoria para aceitar todo y tener un mejor panorama en la semana“, sentenció Calderón.