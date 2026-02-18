En U de Chile están alertas con miras al partido contra Deportes Limache. Es que los dos puntos conseguidos de nueve posibles tienen a Francisco Meneghini cuestionado y ya hay danza de nombres para reemplazarlo.

Y mientras los hinchas piden a gritos la salida de Paqui, Franco Calderón tomó la palabra y habló del mal momento del equipo. El defensa explicó que “es difícil la situación pasaron 3 fechas sin ganas, estar en un club grande exige ganar”.

“El objetivo es apuntar lo máximo arriba y ser campeón. Trabajamos día a día para ganar y empezar a jugar cómo terminamos el año pasado. Es fútbol, estas cosas pueden pasar y laburamos de la mejor manera para cumplir el objetivo“, aseguró.

En U de Chile explican el cambio de Álvarez a Paqui

Franco Calderón, defensa de U de Chile, golpeó la mesa en conferencia de prensa por el mal momento que vive el club. El trasandino habló de cómo era trabajar con Gustavo Álvarez y qué pasó este año con Francisco Meneghini.

Calderón sigue como titular con Paqui /Photosport

“Venimos con un partido raro ante Audax, con expulsión. Con Huachipato no jugamos bien, con Palestino tuvimos situaciones sin concretar, pero trabajamos bien con Paqui. No hay muchas cosas que cambiaron del año pasado con Gustavo (Álvarez)“, explicó.

Publicidad

Publicidad

Por eso, el defensa admite que no le encuentran la vuelta al mal inicio de torneo, ya que “el plantel es casi el mismo y la formación también. Somos nosotros los que tenemos que cambiar el chip para ganar”.

“Creo que primero para salir adelante tenemos que ganar porque se crea otra energía. Estamos trabajando bien y nos falta sumar de a tres puntos”, cerró, poniendo tarea para el duelo ante Limache.