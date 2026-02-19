Colo Colo se prepara para un desafío de alto calibre este sábado, enfrentando a O’Higgins por la cuarta jornada de la Liga de Primera. El Cacique buscará sumar su tercera victoria consecutiva para mantenerse firme en la parte alta de la tabla, aunque sabe que la tarea en Rancagua será exigente.

Mientras que el Capo de Provincia, que marcha quinto con la misma cantidad de puntos que el cuadro popular, tras vencer 1-0 a Bahía de Brasil por la fase 2 de la Copa Libertadores, un resultado que elevó la confianza del equipo de cara a este duelo.

Colo Colo vs. O’Higgins: Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. O’Higgins juegan este sábado 21 de febrero, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Codelco El Teniente, por la fecha 4 de la Liga de Primera.

El partido amistoso entre Albos y Celestes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

ver también Colo Colo vs U. de Chile: así será la venta de entradas para el esperado Superclásico

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

Publicidad