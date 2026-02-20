Colo Colo prepara los últimos detalles para la visita a O’Higgins por la fecha 4 de la Liga de Primera. El Cacique acumula dos victorias y ahora busca confirmar su buen rendimiento ante los dirigidos por Lucas Bovaglio en el Estadio El Teniente. Tarea no menor ya que los celestes vienen entonados tras el triunfo a mitad de semana ante Bahía por Copa Libertadores.

El tema es que los albos con Fernando Ortiz aún no logran convencer al 100%. Los triunfos frente a Everton y Unión La Calera aún no hacen olvidar el debut que tuvo ante Deportes Limache donde cayó por 3-1 de forma inapelable. Por lo mismo el encuentro ante los rancagüinos vuelve a ser una prueba de fuego para el “Tano”.

ver también ¿Llega al Superclásico? Ortiz lanza tajante declaración sobre la recuperación de Correa

Así al menos lo deslizó Sebastián Cejas en conversación con Redgol, quien siendo un garrero de tomo y lomo. Eso sí “Terremoto” reconoció que se las ingenia para estar al tanto de lo que ocurre en el Cacique y dejó una importante tarea para su compatriota.

Sebastián Cejas aconseja a Fernando Ortiz

“Cuando me pongo a dirigir estoy en mi mundo. No tengo tiempo para dedicarle a otros partidos. Solo sigo por las noticias a Colo Colo. Pero he visto los inconvenientes que tiene y que el entrenador no le encuentra la vuelta al equipo”, advirtió Sebastián Cejas que se hace un espacio entre las prácticas con Douglas Haig en la tercera división de Argentina.

Encuesta¿Qué te parece el rendimiento de Fernando Ortiz en Colo Colo? ¿Qué te parece el rendimiento de Fernando Ortiz en Colo Colo? Ya votaron 0 personas

Para el legendario portero incluso podrían ser problemas en el convencimiento con los referentes del plantel. Lo que se refleja en el pobre rendimiento en la cancha y que mantiene al Cacique aún en la cuerda floja. Por lo que entregó un certero dato a Ortiz para qué sector apuntar y qué priorizar en la interna.

Publicidad

Publicidad

Fernando Ortiz busca sumar su primer triunfo de visitante ante O’Higgins este sábado

“Colo Colo siempre tuvo las mejores plantillas del fútbol chileno y eso es una obligación para pelear por títulos. El equipo más grande de Chile debe rendir cuentas cada fin de semana (…) No es fácil porque los egos personales son difíciles de manejar. Hay que estar muy preparado para conducir un grupo y convencerlo con una idea”, sentenció.