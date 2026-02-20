Una semana llena de incertidumbre se vive en Colo Colo luego de que el delantero de que Javier Correa, delantero de los albos, se lesionó en el último partido contra Unión La Calera, quedando fuera de la citación para enfrentar a O’Higgins este sábado.

Ante la ola de dudas sobre si el goleador llegará al Superclásico contra U de Chile programado para el próximo 1 de marzo, el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, se refirió en una conferencia de prensa al estado del jugador.

¿Llegará Javier Correa al Superclásico?

El Tano fue tajante en señalar que el jugador no será convocado ante el duelo con O’Higgins, porque prefieren cuidarlo para que se recupere completamente.

“Está bien, ha entrenado, pero soy de la idea de cuidar a los jugadores. No sólo con este partido, se verá la semana que viene si puede competir en el clásico. Al no estar al 100%, prefiero que trabaje y compita desde la semana que viene”.

Correa salió lesionado en el encuentro contra La Calera/Photosport

Ortiz también se refirió al presente de la escuadra. “Ha mutado tanto el equipo tras mi llegada. El semestre pasado hemos hecho buenos partidos, con fluidez, hemos goleado. Al cambio rotundo con los nombres en la plantilla nos hemos amoldado, pero no me pongo un límite”.

“Vamos creciendo partido a partido, se van desarrollando mucho más a lo que quiero. No somos los mejores ni los peores cuando un resultado no se da, estoy tranquilo porque hacen lo que uno quiere en el campo de juego”, puntualizó.