“Se prepara bien”: La reacción de Arturo Vidal al minuto de furia de Javier Correa

Colo Colo sumó su segundo triunfo al hilo y se mete en la parte alta de la tabla de la Liga de Primera. Poco a poco el equipo de Fernando Ortiz comienza a agarrar ritmo y empieza a dejar atrás la paupérrima imagen del 2025.

Sin embargo, el triunfo en el Estadio Monumental estuvo empañado por la lesión de Javier Correa. El cordobés tuvo que dejar de forma sorpresiva la cancha por una lesión muscular.

Lo que provocó la furia del goleador. Incluso sacó parte de los asientos del banco de suplentes. Lo que fue captado por las cámaras de TNT Sports. Incluso sus compañeros tuvieron que llegar a calmarlo y a reubicar la zona.

“Tengo una cicatriz que no me deja quieto. Son días, no creo que sea grave. Tranquilos”, comentó tras el pitazo final. Por lo que ahora es duda para el duelo ante O’Higgins de este sábado.

Correa se descargó contra el banco de suplentes tras su nueva lesión en Colo Colo

Arturo Vidal se refiere a la lesión de Javier Correa

La imagen de Javier Correa no pasó desapercibida para Arturo Vidal que en su nueva transmisión por Kick se refirió a lo ocurrido. “Es raro porque el Toro se entrena al máximo. Siempre llega antes, se prepara bien y después de los entrenamientos se hace masaje”, lanzó de entrada el King sobre su compañero trasandino.

“Pero bueno, ya va a volver. Va a estar como nuevo. Fue mala suerte. Pero menos mal no es nada (…) Tranquilo torito, tranquilo”, complementó al ver la furiosa imagen de Correa contra el banco de suplentes.

Por el dato de Vidal, la lesión de Correa no sería de consideración. Por lo que podría retornar al 100% para el encuentro contra Universidad de Chile en la fecha 5. Lo que está programado para el domingo 1 de marzo en el Monumental.

