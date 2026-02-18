El jugador argentino Gabriel Costa vivió una importante etapa de su carrera en Colo Colo, donde junto a los albos levantó cuatro títulos nacionales. Tras su etapa en el cuadro chileno, el jugador ha militado por otros clubes, pero no esconde su deseo de algún día regresar al Cacique.

En conversación con AS, el atacante recordó su paso con la institución, revelando los motivos de su salida durante la temporada 2022.

“De Colo Colo me fui por una decisión familiar, había mucha presión en ese momento. La gente en Colo Colo me quiere, pero no depende de mí volver. ¿Si jugaría en la U o en la UC? No le cierro la puerta a nadie”, explicó.

El paso de Gabriel Costa por Colo Colo

Tras su salida de los albos, el jugador militó por la liga peruana donde se sumó a Alianza Lima y Universitario, siendo este el club con quienes disputó la temporada 2025.

A pesar de que han pasado años de su salida del equipo nacional, el jugador revela que guarda muy buenos recuerdos de su paso por la institución.

“Colo Colo en mi carrera es un club grande, que me dio prestigio y felicidad. Todo lo que logré ahí fue hermoso y siempre estoy con los recuerdos latentes y extrañando un montón. No fue fácil dejar ese lugar”.

Asimismo, sobre su salida comenta: “En esa semana previa (a la salida) habíamos conversado con la familia sobre como estábamos de energía”.

“Lo que pasó con el descenso, los campeonatos, lo que te genera estar en un equipo grande, el desgaste, yo lo consumí mucho y necesitaba un cambio de aires para renovarme como jugador y como familia”.

